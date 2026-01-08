台中鼓勵友善環境告別方式 114年環保葬突破18%

快訊

中央社／ 台中8日電

台中市政府鼓勵市民採行更友善環境的告別方式，民政局今天公布，台中市114年死亡人數共2萬681人，其中選擇樹葬者達3696件、海葬42件，環保葬占比突破18%。

台中市政府推動多元環保殯葬政策成果逐年展現，市府統計自民國105年至114年間，市民選擇樹葬累計2萬2468件、海葬281件，合計減少約1萬3085.3噸碳排放量，相當於33.8座北市大安森林公園1年碳吸附量。

民政局長吳世瑋表示，台中市114年死亡人數達2萬681人，其中選擇樹葬者共3696件、海葬42件，全年環保葬比率突破18%，相當於每5名市民中就有1人選擇環保葬，顯示市民對永續理念的高度認同。

吳世瑋說明，其中樹葬更成為重要且具代表性安葬新選擇，因應未來需求，市府已於北屯、大雅、神岡、清水、大甲、大肚、沙鹿及太平設置8處樹葬區，總面積近4.4公頃，可提供超過3萬3600穴位，除北屯歸思園已休葬，皆採循環使用設計，兼顧長期容量與土地永續。

民政局表示，市府持續擴增樹葬設施量能，今年3月將啟用東勢第一公墓及潭子生命紀念館樹葬區，北屯第28公墓樹葬區則預計於116年8月啟用，未來可再增加1200個以上穴位。

市府同時透過減免樹葬規費措施，鼓勵市民選擇環保葬法，凡採行樹葬者可免收3000元規費，期盼透過政策引導，讓身後事的永續選擇減少環境負擔，並為後代子孫留下更美好家園。

