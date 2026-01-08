影／彰化幸福巴士集章送贈品、設搭乘優先順序 經營冷熱兩極化

彰化縣現有7鄉鎮市自營幸福巴士載送缺乏公共運輸的村里，部分面臨載客率有待提升的困境，員林市不排除調整營運方式，永靖鄉推出搭乘集章送獎品，去年獲交通部金運獎的竹塘鄉幸福巴士太熱門，訂定學生搭乘優先順序；幸福巴士經營冷暖兩極化。

彰化縣幸福巴士有兩種，一是交通部補助，一是來自企業捐贈。基層公所今指出，交通部補助的有KPI考核指標，較無法彈性經營，因此員林市、芳苑鄉完全自營，免除營運績效壓力。

芳苑鄉幸福巴士昨（7日）邁入第六年，最初因五路公車乘客少不敷成本而停駛，當時擔任縣政府顧問林保玲（現任鄉長）揪集彰化縣農漁牧產業觀光推展協會等社團和企業有錢出錢、有力出力，促成全縣率先開出幸福巴士的善行，去年底鄉公所再到得企業贊助，幸福巴士繼續服務。

全縣第二個行駛幸福巴士的是員林市，已故市長游振雄向企業募得兩輛20人座中型巴士，其間歷經搭乘率過低調整停靠站、委外經營11次流標等困難，去年復駛後再度接到市民反映希望搭乘更便利及一併評估提升搭載率；員林市公所今表示，將再度調整載運路線、停靠站，不排除採預約制。

永靖鄉向交通部申請補助車輛和營運經費，是全縣第四個有幸福巴士，自2024年營運迄今，鄉公所為鼓勵鄉民使用，最近推出搭車集章送獎品，集章卡24格，1天搭乘1次蓋章一格，集滿24個章兌換一支環保水瓶；鄉長魏碩衛說，獎勵辦法全年有效，請鄉民多多搭乘。

竹塘鄉獲事業有成鄉民捐贈幸福巴士，鄉公所向交通部申請補助行駛經費，2023年發車是全縣第三個有幸福巴士，最大特色是接送竹塘國中學生上下學，1輛車僅20個座位，因搭車學生踴躍，今年起身障等特殊生優先、其次是上下學都搭乘者，載完學生後到各村莊、社區關懷據點載送鄉民。

溪州鄉經竹塘鄉農會媒合，獲捐1輛幸福巴士，2024年行駛到現在，採預約制。和美鎮募得1輛20人座巴士，向交通部申請營運補助，固定路線行駛逾半年；埔心鄉公所也得到在地企業捐贈1輛巴士，去年12月24日啟用，設站行駛；另大村鄉公所同樣有企業捐1輛巴士，目前申請行駛路線，預計今年3月發車。