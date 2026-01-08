快訊

台中監理站「光頭張先生」獲5星好評糗回「還有幾根」 交通部長要獎勵

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
有民眾在台中監理站的Google地圖留下5星好評，稱讚「光頭張先生」親切解答，逗笑網友。本尊今天說明光頭原因，「發現剃光更帥氣」。圖／取自Threads
有民眾在台中監理站的Google地圖留下5星好評，稱讚「光頭張先生」親切解答，逗笑網友。本尊今天說明光頭原因，「發現剃光更帥氣」。圖／取自Threads

中監理站張姓人員因服務態度親切，有民眾在台中監理站的Google地圖留下5星好評，留言提到「光頭張先生」，台中監理站轉達「張先生澄清表示，他的頭上還有幾根頭髮，肉眼雖不易識別，但嚴格上來說應該還稱不上光頭」。有網友分享到Threads上，就連交通部長陳世凱也留言「有，但不多」，將請公路局長給予「光頭張先生」獎勵。本尊今天說明光頭原因，「發現剃光更帥氣」。

台中監理站的Google地圖有民眾給5星好評，指留言的當天中午去問車子過戶的事情，「服務台一位光頭張先生很親切幫忙解答我的一堆問題，非常感謝」。站方回覆，「感謝您的撥冗留言對我們服務品質的肯定，我們會持續努力。ps.張先生澄清表示，他的頭上還有幾根頭髮，肉眼雖不易識別，但嚴格上來說應該還稱不上光頭」。陳世凱也留言，「有，但不多。我會請公路局局長轉達這份肯定及給予獎勵！讓用心服務的同仁被看見」。

其他網友表示，「人家好心幫你解答問題，結果你恩將仇報」、「張先生不只服務好，人也很幽默」、「他被表揚，但又被說是光頭，心情挺複雜的」、「先懷疑張先生含淚回覆」、「通常都是很愛護自己的頭髮，有幾根毛髮都知道，他只是髮量少」、「最後幾根毛髮的尊嚴一定要守住」、「能感受到張先生的堅持」、「張先生不知道該哭還是該笑」。

「光頭張先生」本尊也現身，也自稱「我是光頭張先生本人啦」，好幾年前他頭髮還滿長的，後來發現全剃光更帥氣了，不但省水、還省洗髮精，連吹風機都不用了。 「先不說了，我先去廁所補一下Gatsby順便梳一下，中午樓下還有好多台中朋友有車輛的問題需要我們協助」。他回多名網友留言，「我不只兩三根唷，應該有二三十根」、「我沒有哭啦，倒是上班爆笑這樣」。

有民眾在台中監理站的Google地圖留下5星好評，稱讚「光頭張先生」親切解答，逗笑網友。交通部長陳世凱也留言「有，但不多」，將請公路局長給予「光頭張先生」獎勵。圖／取自Threads
有民眾在台中監理站的Google地圖留下5星好評，稱讚「光頭張先生」親切解答，逗笑網友。交通部長陳世凱也留言「有，但不多」，將請公路局長給予「光頭張先生」獎勵。圖／取自Threads

