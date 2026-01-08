全台最高大安媽祖雕像今上梁 歷經13年宣告今年第三季竣工

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
大安港媽祖文化園區今日舉行媽祖雕像上梁典禮，標誌著這座承載海線居民13年期盼的地標，終於進入最後關鍵階段。記者黑中亮／攝影
台中市大安港媽祖文化園區今日舉行媽祖雕像上梁典禮，標誌著這座承載海線居民13年期盼的地標，終於進入最後關鍵階段，台中市政府表示，30公尺高的雕像鋼構已完成組立，預計2026年第三季完工後，連同基座總高將達53.6公尺，相當於18層樓高度，將成為台灣本島最高的媽祖雕像。

台中市政府表示，這座雕像由興富發文化藝術基金會捐贈，主體採用花崗石打造，鋼構完成後，將依序組立693塊石材，總重達1170公噸；雕像由知名藝術家柯建華設計，樣貌參考鎮瀾宮「二媽」林默娘雕像，頭戴九條垂珠后冠、腳踏海浪、手執如意面向大海，展現守望台中海線的莊嚴姿態。

媽祖文化園區本身由前市長胡志強時代開始規劃，8年前在前市長林佳龍任內完工基座部分，然而這座媽祖雕像的興建過程並非一帆風順，最先由於涉及宗教議題，市議會決議不能動用公務預算興建，市府遂尋求民間捐贈，但雕像主體一直懸而未決，直到興富發文化藝術基金會表達捐贈意願，才讓這項建設得以完整呈現。

觀旅局長陳美秀指出，大安港媽祖文化園區是海線重大觀光建設，隨著媽祖雕像工程進入最後階段，台中海線觀光發展即將翻開新的一頁；這座結合宗教文化、藝術美學與觀光價值的地標，不僅是海線居民的驕傲，更將成為台中市推動觀光的重要資產，為地方帶來嶄新的發展契機。

觀旅局表示，園區完工後將結合當地媽祖文化與沿海產業特質及自然景觀，創造以海線文化行銷為主軸的觀光亮點；未來結合大安海灘平坦寬闊、沙質柔細、海水湛藍，園區位於中台灣最美海景地區之一；鄰近大安濱海樂園、高美溼地、海洋生態館、梧棲漁港、鰲峰山運動公園等知名景點，形成完整的海線觀光廊帶，同時搭配市府規劃的濱海自行車道，園區將成為重要節點，吸引愛好騎乘的遊客造訪。

