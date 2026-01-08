彰化科技執法取締噪音 逮紅牌機車104分貝

為遏止改裝及高噪音車輛影響居民生活品質，彰化縣環保局已建置15套聲音照相設備，去年共取締1230輛違規車輛，以機車占多數，其中以員林市山腳路取締最多，還測到1輛紅牌大型重機最高音量達104.4分貝，明顯超出管制標準，今年將再添購3套設備。

彰化環保局指出，目前全縣有12處固定式聲音照相設備，分別設置在彰化市中山路、公園路及中正路，員林市員林大道、員東路與山腳路，芬園鄉大彰路（139縣道），福興鄉彰鹿路，溪湖鎮二溪路，二林鎮斗苑路，鹿港鎮鹿草路，以及埔心鄉中正路等路段，都是民眾反映噪音問題較嚴重的地點。去年累計開罰522輛次，並通知521輛次到檢，合計取締1043件。

固定式設備以員林市山腳路的取締成效最為顯著，累計取締249輛次，為全縣之冠，其中機車占179輛，其中更測得一輛紅牌重型機車音量高達104.4分貝，明顯超過86分貝的管制標準。

至於移動式設備則配合民眾陳情及環、警、監聯合稽查勤務，不定時、不定點調整執法位置，去年開罰64輛次，另有123輛次通知到檢，合計取締187輛次。

環保局表示，依噪音車管制標準，行車速限50公里以下路段為86分貝，50到70公里路段為90分貝，凡車輛經聲音照相設備拍攝，音量超過法定標準者，依噪音管制法裁處1800元以上、3600元以下罰鍰。

今年將購3套移動式聲音照相設備，屆時全縣設備總數將達18套，強化取締量能，期使有效嚇阻噪音車輛，有助於改善社區居住安寧。