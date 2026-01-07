快訊

北車附近傳車禍…汽車剛出停車場突爆衝畫面曝 22歲駕駛喊太緊張

各外資大幅上修！台積電目標價2000元起跳 這家估漲至2400元

不只是第一夫人！外媒揭美國抓捕馬杜洛之妻內幕 委國背後真正掌權者

彰化芳苑獨居志工貨櫃屋破了 慈濟助裝修組合屋寒冬送暖

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
慈濟志工團隊花了二天幫芳苑偏鄉獨居長者裝修組合屋，讓長者能安然度過寒冬。圖／慈濟提供
慈濟志工團隊花了二天幫芳苑偏鄉獨居長者裝修組合屋，讓長者能安然度過寒冬。圖／慈濟提供

彰化縣芳苑鄉獨居長者陳先生住在破舊貨櫃屋，近日寒風刺骨，平時還得洗腎的陳先生實在禁不起寒風，慈濟志工團隊花了二天幫他重新裝修組合屋，維修熱水器，添置床墊、毛毯、禦寒衣物，讓他能安然度過寒冬。

芳苑鄉漢寶村鄭鵬豐村長上個月通報慈濟村內獨居長者陳先生住的貨櫃屋太破舊，需修繕，慈濟營建處與慈濟社工會勘後發現，貨櫃屋的鐵皮牆因鏽蝕，早就被吹破，地板也鏽蝕，整個地面塌陷，慈濟志工決定要幫陳先生裝修組合屋。

慈濟營建處專員陳文亮說，他們動員6位師傅緊急開工，花了二天進行組合屋「延壽計劃」，將主結構鋼材做防鏽漆、防水漆等，也疏通水管，維修熱水器，也發現陳先生的單人床和床墊都已殘破不堪，順道幫他換了二手家具和床。

昨天慈濟志工還為他舉辦溫馨入厝儀式，準備了熱騰騰的炒米粉、湯圓甜湯、油飯等豐富餐點，再貼上春聯，和他一起提早感受過年的氣氛。

芳苑鄉長林保玲與芳苑鄉代會主席陳禮模及村長鄭鵬豐昨天也都前來關心，林保玲說，感謝慈濟常有團隊來照顧大家，即使是寒冬也能感到慈濟的溫暖。

陳先生雖清寒，但熱心的他平時也在村內擔任環保志工，陳先生也感動說，他當志工十幾年了，只要還有力氣就會繼續投入志工工作，也感謝大家給他滿滿的暖意。

慈濟志工團隊花了二天幫芳苑偏鄉獨居長者裝修組合屋，還為他辦了場溫暖的入厝儀式。圖／慈濟提供
慈濟志工團隊花了二天幫芳苑偏鄉獨居長者裝修組合屋，還為他辦了場溫暖的入厝儀式。圖／慈濟提供

慈濟 獨居 彰化

延伸閱讀

水鹿撞車後肇事逃逸 彰化東外環八卦山區周邊鹿蹤3年至少12起

桃園圳頂消防寒冬送暖 攜手瑞源里長讓弱勢安居過好年

彰化GO購登錄金額破25.9億 今直播抽出電動汽車與休旅車

彰化芳苑幸福巴士續航 企業贊助改善偏鄉交通問題

相關新聞

大甲芋頭 vs大安芋頭誰好吃？農會揭密：系出同門同水源

針對消費者常爭論「是大甲芋頭好吃，還是大安芋頭好吃」的疑問，大安區農會總幹事蔡建宗指出，大安與大甲芋頭其實是「系出同門」...

台中廚餘機補助申請破7千件 公布審核常見「3大錯誤」

台中市政府今年起推出補助市民購買廚餘機計畫，每台補助新台幣5000元，限量1萬台。市府今天公布，累計申請案件已達7696...

台中、韓國平澤市簽交流備忘錄 平澤市長讚盧秀燕「在韓知名度最高」

台中市政府與韓國京畿道平澤市政府簽署友好交流備忘錄，平澤市長鄭長善今赴台中拜會台中市長盧秀燕，也是他首次到訪台中。鄭希望...

台中一中商圈鬧區道路工程到年底 民代擔心會有交通黑暗期

台中市政府斥資8029萬元推動「北區三民路三段（太平路至五權路）人本改善工程」並加寬人行道至4公尺，今舉辦開工典禮，預計...

谷關老店伊豆溫泉會館停業2年被爆非法營業 觀旅局罰120萬

台中谷關伊豆日式露天溫泉會館飯店停業二年，去年底重新營業，台中市觀旅局今天表示，該旅館無旅館業登記證已勒令停業上月並開罰...

彰化GO購登錄金額破25.9億 今直播抽出電動汽車與休旅車

「2025彰化GO購」消費抽獎活動，今天縣府中庭舉辦第3次抽獎直播，最受矚目的是兩汽車大獎，其中，SUZUKI JIMN...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。