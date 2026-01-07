彰化芳苑獨居志工貨櫃屋破了 慈濟助裝修組合屋寒冬送暖

彰化縣芳苑鄉獨居長者陳先生住在破舊貨櫃屋，近日寒風刺骨，平時還得洗腎的陳先生實在禁不起寒風，慈濟志工團隊花了二天幫他重新裝修組合屋，維修熱水器，添置床墊、毛毯、禦寒衣物，讓他能安然度過寒冬。

芳苑鄉漢寶村鄭鵬豐村長上個月通報慈濟村內獨居長者陳先生住的貨櫃屋太破舊，需修繕，慈濟營建處與慈濟社工會勘後發現，貨櫃屋的鐵皮牆因鏽蝕，早就被吹破，地板也鏽蝕，整個地面塌陷，慈濟志工決定要幫陳先生裝修組合屋。

慈濟營建處專員陳文亮說，他們動員6位師傅緊急開工，花了二天進行組合屋「延壽計劃」，將主結構鋼材做防鏽漆、防水漆等，也疏通水管，維修熱水器，也發現陳先生的單人床和床墊都已殘破不堪，順道幫他換了二手家具和床。

昨天慈濟志工還為他舉辦溫馨入厝儀式，準備了熱騰騰的炒米粉、湯圓甜湯、油飯等豐富餐點，再貼上春聯，和他一起提早感受過年的氣氛。

芳苑鄉長林保玲與芳苑鄉代會主席陳禮模及村長鄭鵬豐昨天也都前來關心，林保玲說，感謝慈濟常有團隊來照顧大家，即使是寒冬也能感到慈濟的溫暖。