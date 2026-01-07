縣道147線拓寬開工 許淑華：健全南投南北向道路

快訊

中央社／ 南投7日電
南投縣水里鄉147線拓寬改善工程7日正式開工，預定2026年10月2日完工，將有助串起烏溪線與濁水溪線鄉鎮路網，健全南投縣南北向道路系統。（投縣府提供）中央社
南投縣水里鄉縣道147線拓寬改善工程今天開工，縣長許淑華說，147線是國姓鄉、水里鄉聯絡要道，拓寬道路有助於烏溪線與濁水溪線鄉鎮路網串聯，健全南投縣南北向道路系統。

南投縣政府上午在水里鄉新興村，舉辦147線13公里至14公里處道路拓寬改善工程開工典禮，許淑華、投縣府工務處長張弘岳、公路局中區養護工程分局副分局長張誌中等人出席。

許淑華致詞時說，南投幅員遼闊，從國姓到水里，地方鄉親一直期待有條安全、便利的道路。縣府之前已完成147線0到7公里部分路段拓寬，這是第2階段工程，未來全線打通後，不僅可讓甲類大客車通行，更能串聯鄉鎮觀光路線，對農作物運輸、學生通學及地方發展都帶來助益。

縣府工務處發布新聞說明，拓寬工程總經費新台幣1億2130萬元，工程全長577公尺，工項包括懸臂式擋土牆、集水井及箱涵等，預定今年10月2日完工，完工後路段將拓寬為淨寬9公尺雙向車道，大幅改善會車困難及通行安全問題。

南投縣 許淑華 濁水溪

