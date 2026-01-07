大甲芋頭 vs大安芋頭誰好吃？農會揭密：系出同門同水源

針對消費者常爭論「是大甲芋頭好吃，還是大安芋頭好吃」的疑問，大安區農會總幹事蔡建宗指出，大安與大甲芋頭其實是「系出同門」，同樣受惠於雪山山脈流下的大安溪與大甲溪水灌溉，並由兩溪沖積而成的肥沃土壤滋養，目前主要生產品種皆為「檳榔心芋」。

「站在芋頭田裡，其實分不出哪邊是大甲、哪邊是大安。」蔡建宗說。正因為擁有相同的地理環境與優良水質，生產出的芋頭具備「特別香、特別鬆、特別綿」的三大特色。大安區的芋頭近年來更是在芋頭評鑑中長年得獎，與大甲芋頭齊名。

蔡建宗表示，台中知名的芋頭產區「甲安埔」（大甲、大安、外埔）進入採收旺季，今年芋頭市場表現穩定，平均拍賣價格維持在每公斤 60 元上下，他強調，甲安埔種植面積逾 800 公頃，大安與大甲芋頭地理相鄰、水源相同，品質旗鼓相當，共同構築成台灣最重要的芋頭生產基地，而大安芋頭與大甲芋頭系出同車，近年來更在大甲芋頭競賽中得獎，品質不輸大甲。

蔡建宗並指出，台中「甲安埔」地區長期以來是台灣芋頭的代名詞，其實大安芋頭就是大甲芋頭，因為兩者皆是使用雪山山脈留下的大安、大甲溪水灌溉，根據採訪數據統計，目前大甲區種植面積達 450 公頃，居地區之冠；大安區則有約 300 公頃的規模，外埔區也有將近 90 多公頃。三區合計種植面積超過 840 公頃，產量規模在全台占有舉足輕重的地位，形同一個農業「生命共同體」。