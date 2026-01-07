台中、韓國平澤市簽交流備忘錄 平澤市長讚盧秀燕「在韓知名度最高」

台中市政府與韓國京畿道平澤市政府簽署友好交流備忘錄，平澤市長鄭長善今赴台中拜會台中市長盧秀燕，也是他首次到訪台中。鄭希望深化兩市各領域交流，也盛讚盧是「韓國知名度最高的台灣市長」；盧表示這次簽署象徵台韓2座科技重鎮開啟對話，盼共創共榮。

鄭長善表示，這是他第一次到台中，對城市景觀與整潔有深刻印象，甚至覺得比首都台北更美、更乾淨；盧秀燕在韓國的知名度非常高，可以說是最有名的台灣市長，他很欽佩盧照顧市民就像媽媽一樣。

鄭長善也透露，到台中前曾經與立法院前院長王金平通過電話，王得知他要拜訪台中，讚賞了台中的城市發展；今天親赴台中，鄭看到城市規模與都市機能完善，深感名不虛傳，希望平澤市有一天也能並駕齊驅。

盧秀燕說，台中是台灣第二大城市，也是全台工業與科技重鎮，不僅是台積電最重要的研發生產基地，也是全台最大外資美商美光在台投資布局核心；平澤市是韓國半導體、汽車與物流產業的重要城市，2市都是交通樞紐與科技心臟，產業契合度高，希望透過這次簽署共創永續發展。

盧秀燕在簽署儀式上致贈代表台中文化的湖心亭8吋漆盤與台中特產手採梨山茶，恰逢中台灣燈會2月中將開幕，盧也致贈今年燈會主題的姆明小提燈；鄭長善回贈手工訂製、刻上盧秀燕名字的木製鋼筆盒，盒內鋼筆與去年8月韓國總統李在明贈與美國總統川普的鋼筆同款。