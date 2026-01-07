快訊

美軍干擾委國防空功臣之一是它 出動逾150架軍機「1架21億元」

F-16戰機開箱照曝光 回顧29年前空軍突破「邁入新篇章」

雞排妹鄭家純懷孕9周「發現胎停」 終止妊娠：痛到叫出來

台中、韓國平澤市簽交流備忘錄 平澤市長讚盧秀燕「在韓知名度最高」

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕（右）與平澤市長鄭長善（左）簽署2市友好交流備忘錄，互贈禮品。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕（右）與平澤市長鄭長善（左）簽署2市友好交流備忘錄，互贈禮品。記者陳敬丰／攝影

台中市政府與韓國京畿道平澤市政府簽署友好交流備忘錄，平澤市長鄭長善今赴台中拜會台中市長盧秀燕，也是他首次到訪台中。鄭希望深化兩市各領域交流，也盛讚盧是「韓國知名度最高的台灣市長」；盧表示這次簽署象徵台韓2座科技重鎮開啟對話，盼共創共榮。

鄭長善表示，這是他第一次到台中，對城市景觀與整潔有深刻印象，甚至覺得比首都台北更美、更乾淨；盧秀燕在韓國的知名度非常高，可以說是最有名的台灣市長，他很欽佩盧照顧市民就像媽媽一樣。

鄭長善也透露，到台中前曾經與立法院前院長王金平通過電話，王得知他要拜訪台中，讚賞了台中的城市發展；今天親赴台中，鄭看到城市規模與都市機能完善，深感名不虛傳，希望平澤市有一天也能並駕齊驅。

盧秀燕說，台中是台灣第二大城市，也是全台工業與科技重鎮，不僅是台積電最重要的研發生產基地，也是全台最大外資美商美光在台投資布局核心；平澤市是韓國半導體、汽車與物流產業的重要城市，2市都是交通樞紐與科技心臟，產業契合度高，希望透過這次簽署共創永續發展。

盧秀燕在簽署儀式上致贈代表台中文化的湖心亭8吋漆盤與台中特產手採梨山茶，恰逢中台灣燈會2月中將開幕，盧也致贈今年燈會主題的姆明小提燈；鄭長善回贈手工訂製、刻上盧秀燕名字的木製鋼筆盒，盒內鋼筆與去年8月韓國總統李在明贈與美國總統川普的鋼筆同款。

秘書處長謝佳蓁說明，盧秀燕上任以來，台中締結29個姊妹市，14個友好城市及觀光友好城市，分布在14國家、43座城市；台中市與韓國交流密切，締結城市包含姊妹市忠清北道忠州市、友好城市全羅南道光陽市與慶尚南道昌原市。

平澤市長鄭長善表示，對台中的都市發展印象深刻，也稱讚盧秀燕是韓國知名度最高的台灣市長。記者陳敬丰／攝影
平澤市長鄭長善表示，對台中的都市發展印象深刻，也稱讚盧秀燕是韓國知名度最高的台灣市長。記者陳敬丰／攝影
盧秀燕說，台中市與平澤市都是交通樞紐與科技心臟，希望透過這次簽署共創共榮。記者陳敬丰／攝影
盧秀燕說，台中市與平澤市都是交通樞紐與科技心臟，希望透過這次簽署共創共榮。記者陳敬丰／攝影

韓國 盧秀燕

延伸閱讀

恐嚇槍擊盧秀燕！台中偵查佐遭起訴…曾記功5次還是警專第一名畢業

台中廚餘機補助限量1萬台賣到缺貨！盧秀燕：盤點經費、設防弊機制

補助廚餘機1萬台…開放申請3天名額剩一半 盧秀燕：評估加碼

台中廚餘機萬台補助反應熱烈 盧秀燕：評估是否加碼

相關新聞

台中廚餘機補助申請破7千件 公布審核常見「3大錯誤」

台中市政府今年起推出補助市民購買廚餘機計畫，每台補助新台幣5000元，限量1萬台。市府今天公布，累計申請案件已達7696...

台中、韓國平澤市簽交流備忘錄 平澤市長讚盧秀燕「在韓知名度最高」

台中市政府與韓國京畿道平澤市政府簽署友好交流備忘錄，平澤市長鄭長善今赴台中拜會台中市長盧秀燕，也是他首次到訪台中。鄭希望...

台中一中商圈鬧區道路工程到年底 民代擔心會有交通黑暗期

台中市政府斥資8029萬元推動「北區三民路三段（太平路至五權路）人本改善工程」並加寬人行道至4公尺，今舉辦開工典禮，預計...

谷關老店伊豆溫泉會館停業2年被爆非法營業 觀旅局罰120萬

台中谷關伊豆日式露天溫泉會館飯店停業二年，去年底重新營業，台中市觀旅局今天表示，該旅館無旅館業登記證已勒令停業上月並開罰...

彰化GO購登錄金額破25.9億 今直播抽出電動汽車與休旅車

「2025彰化GO購」消費抽獎活動，今天縣府中庭舉辦第3次抽獎直播，最受矚目的是兩汽車大獎，其中，SUZUKI JIMN...

彰化芳苑幸福巴士續航 企業贊助改善偏鄉交通問題

彰化縣芳苑鄉公所為了讓幸福巴士能持續為鄉親服務，尋求企業贊助，芳苑鄉長林保玲表示，今年由又德風力發電公司贊助，今天在新街...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。