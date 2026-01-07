台中一中商圈鬧區道路工程到年底 民代擔心會有交通黑暗期

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府推動「北區三民路三段（太平路至五權路）人本改善工程」今舉辦動工典禮，市議員陳俞融呼籲做好規畫，避免交通黑暗期。圖／台中市政府提供
台中市政府推動「北區三民路三段（太平路至五權路）人本改善工程」今舉辦動工典禮，市議員陳俞融呼籲做好規畫，避免交通黑暗期。圖／台中市政府提供

台中市政府斥資8029萬元推動「北區三民路三段（太平路至五權路）人本改善工程」並加寬人行道至4公尺，今舉辦開工典禮，預計12月完工後能改善行人安全與行車動線，打造更安全、舒適的道路環境。但市議員陳俞融說，市府務必事前規畫完善的替代道路與疏散措施，否則因施工期長，恐產生交通黑暗期。

建設局長陳大田說，三民路三段行經台中科技大學、一中商圈及中友百貨，不分平假日人潮絡繹不絕，但人行空間狹窄，學生與行人常需與車輛爭道，行走安全風險高，因此啟動人本改善工程，打造友善且安全的行人環境。

他說，工程全長約904公尺，包括將實體人行道拓寬為2至4公尺、改善道路燙平面積約2.2公頃、增設無障礙斜坡道43處、庇護島12處，以及5處路口號誌纜線下地等。

此外，除了辦理道路燙平作業，也設置行人安全停等區，有效降低行人穿越車道的風險。在都市景觀方面，透過號誌纜線下地及路燈與號誌共桿設置，營造更整潔明亮的街道風貌。同時於重要路口增設偏心左轉車道，縮短車輛等待時間，進一步提升交通效率與通行品質。

陳俞融說，三民路三段為北區重要交通動脈，工程影響交通範圍大，市府務必事前規畫完善的替代道路與疏散措施，避免一中商圈、中友百貨周邊交通壅塞問題更惡化以及學生、商家與居民承受不便。

另外，市府工程方向雖然正確，但務必確實監督施工品質，確保工程如期如質完工，真正落實行人安全與生活品質的提升。

台中市政府推動「北區三民路三段（太平路至五權路）人本改善工程」今舉辦動工典禮，市議員陳俞融呼籲做好規畫，避免交通黑暗期。圖／台中市政府提供
台中市政府推動「北區三民路三段（太平路至五權路）人本改善工程」今舉辦動工典禮，市議員陳俞融呼籲做好規畫，避免交通黑暗期。圖／台中市政府提供
台中市政府推動「北區三民路三段（太平路至五權路）人本改善工程」今舉辦動工典禮，市議員陳俞融呼籲做好規畫，避免交通黑暗期。圖／台中市政府提供
台中市政府推動「北區三民路三段（太平路至五權路）人本改善工程」今舉辦動工典禮，市議員陳俞融呼籲做好規畫，避免交通黑暗期。圖／台中市政府提供

