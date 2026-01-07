台中十大伴手禮網路票選起跑 票選市集周末接力登場

「2026年第17屆臺中市十大伴手禮」即日起開放網路票選，活動自1月7日至9日一連三天登場。臺中市工商發展投資策進會7日於市政大樓舉辦百大好禮店家發布會，邀請剛出爐的百大入圍店家代表出席，號召全國民眾踴躍參與投票，一同選出最具代表性的臺中好禮。

工策會表示，民眾只要下載並註冊登入「臺中通TCPASS APP」，點擊購物節活動首頁輪播橫幅進入投票頁面，即可參與票選，還有機會抽中多款精美伴手禮盒。

本周末1月10日、11日也將於臺中市政府廣場舉辦大型現場票選暨市集展售活動，邀請全臺民眾親臨現場，以實際行動支持在地品牌，將人氣轉化為買氣，共同推動臺中慶典經濟。

工策會副總幹事林家興表示，「臺中市十大伴手禮票選活動」是全臺伴手禮產業最具指標性的年度盛事，今年以「在地創新、閃耀國際」為主題，且響應臺中Hi8全城開趴活動「臺中購物節」延長登錄抽百萬汽車及現金大獎，網路票選再度與數百億元消費規模的購物節串聯，打造最強慶典經濟，讓票選活動不僅是一場競賽，更成為代表臺中城市品牌的重要年度盛事。

林家興進一步指出，近年活動規模屢創新高，充分展現臺中產業的韌性與多元發展。今年共有215家優質品牌報名參賽，競逐伴手禮界的金字招牌。經由13位產官學界專家、美食網紅及部落客組成的專業評審團，完成嚴謹的試吃與評選作業後，已於1月5日正式公布100名入圍店家名單。

臺中市好禮協會理事長王曉薇表示，今年除深受消費者喜愛的傳統糕餅與創意西點外，亦有多家餐飲品牌推出年菜禮盒參賽，顯示業者積極搶攻春節送禮與年菜市場，展現豐沛的研發能量與創新實力。

臺中市糕餅商業同業公會理事長紀旭東指出，今年參賽品牌類型多元，包含網路高人氣名店、青農品牌、農會品牌、新創烘焙工作室及原民特色商品等，讓臺中伴手禮從傳統糕餅延伸至甜點、茶飲、農特產與文創設計等領域，充分體現「越在地、越國際」的城市魅力。

立法院副院長江啟臣指出，臺中市十大伴手禮已成為送禮首選，立法院接待外賓所選用的禮品中，至少有一半以上來自臺中的優質品牌，深獲賓客好評。

立法委員楊瓊瓔表示，糕餅產業一年創造超過200億元的經濟產值，並持續精進創新，每年誕生各具特色的十大伴手禮，引領產業潮流，期待本周末頒獎典禮揭曉今年最強伴手禮。

工策會補充說明，本屆活動再度結合「臺中通TCPASS APP」強化行銷效益，活動期間每位民眾限投票一次，最少須投8票、最多可投10票。參與票選不僅能支持心目中的優質品牌，還可參加伴手禮盒抽獎，為投票過程增添更多驚喜。