谷關老店伊豆溫泉會館停業2年被爆非法營業 觀旅局罰120萬
台中谷關伊豆日式露天溫泉會館飯店停業二年，去年底重新營業，台中市觀旅局今天表示，該旅館無旅館業登記證已勒令停業上月並開罰120萬元，如仍繼續經營，將按次依法裁罰。
台中市觀旅局今天說明，伊豆日式溫泉會館未取得合法旅館業登記證，中市府旅館業聯合稽查小組於去年10月30日稽查，查獲經營事證明確，上月3日依發展觀光條例裁罰120萬元並勒令歇業在案。該址已列管，納入排程再次稽查，如仍繼續經營，將按次依法裁罰。
谷關溫泉全省聞名，一名業者說，去年底天氣轉涼是谷關泡湯業和住宿業旺季，停業二年的谷關伊豆可能因此想早點營業。
台中市觀旅局表示，該旅館無旅館業登記證，曾在民國112年10月16日停止營業整修，整修完成後應依「旅館業管理規則」取得旅館登記證後，始得對外營業。
