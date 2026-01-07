彰化GO購登錄金額破25.9億 今直播抽出電動汽車與休旅車

「2025彰化GO購」消費抽獎活動，今天縣府中庭舉辦第3次抽獎直播，最受矚目的是兩汽車大獎，其中，SUZUKI JIMNY汽車得主在和美加油600多元就幸運抽中，最大獎Kia EV6 Air增程版電動車得主則是購買Gogoro，得主都非常開心。

彰化縣長王惠美出席今天的直抽，在律師及縣府政風處全程見證下，公開抽出1880位幸運得主，王惠美說，去年受惠於設計展盛況與中央普發現金一萬元的雙重利多，成功帶動全台民眾湧入彰化，消費熱度超乎預期，從活動開始到結束，累積登錄金額已達25.9億元，登錄筆數超過94.7萬筆，展現彰化強勁的消費動能與民眾的參與熱情。

抽中SUZUKI JIMNY汽車得主在和美加油600多元就幸運抽中，當縣長王惠美打電話告知得主訊息時，對方以為是詐騙集團，立即將打話掛斷，直到王惠美打出第二通，才確認自己真的中了一輛汽車。

經濟暨綠能發展處表示，今天抽出的幸運得主，將公告在「2025彰化GO購」活動官網，並在隔日發出中獎簡訊與領獎通知電子郵件，請得獎者依照指示，在活動網站-最新消息公告日後14天內將領獎文件「登錄會員的身分證」、「發票或收據」與「存摺」拍照上傳電子檔給兌獎小組，核對無誤後，縣府將會盡快核發各獎項。