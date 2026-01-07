彰化芳苑幸福巴士續航 企業贊助改善偏鄉交通問題

彰化縣芳苑鄉公所為了讓幸福巴士能持續為鄉親服務，尋求企業贊助，芳苑鄉長林保玲表示，今年由又德風力發電公司贊助，今天在新街村玄武宮舉行幸福巴士續航儀式，繼續照顧偏鄉民眾的交通需求。

由於芳苑鄉屬偏鄉地區，以往大巴載客率極低，7年前員林客運行駛芳苑鄉新街村的五路公車停駛，造成長者及弱勢家庭在就醫、採買等日常行程上相當不便。

林保玲說，客運公司的大巴每年一條路線營運費約3百萬元，客運公司也很難長期賠本營運才會停駛，但偏鄉許多長輩無車可搭、高齡者騎機車往返更是危險重重，因此公所變通之計年年尋求企業贊助，委外9人座小巴做為幸福巴士，才能解決偏鄉公共運輸不便問題。

今年林保玲再次媒合又德風力發電公司贊助20萬元做為幸福巴士營運費，維持每周二、五上午從芳苑鄉往返二林鎮，沿線站點為新街玄武宮、新厝玄真宮、路上代天府，二基醫院，二林員客（菜市場旁）等，讓民眾前往就醫、採買都方便。