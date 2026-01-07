「台中市十大伴手禮」網路票選今起跑 投票有機會抽禮盒

「台中市十大伴手禮」將於1月7日到9日開放網路票選，參與票選還有機會抽中多款伴手禮盒；台中市工策會表示，獲選商家將會成為公私單位採購指標，對行銷很有幫助。

「台中市十大伴手禮」網路票選將於7日起至9日登場，台中市工策會今天舉辦百大好禮店家記者會，邀請今年剛出爐的百大入圍店家代表出席，號召全國民眾踴躍參與投票；民眾只要下載並註冊登入「台中通TCPASS」，點擊購物節活動首頁輪播橫幅進入投票頁面，即可參與票選，還有機會抽中多款精美伴手禮盒。

工策會副總幹事林家興表示，「台中市十大伴手禮票選活動」是全台伴手禮產業最具指標性的年度盛事，今年以「在地創新、閃耀國際」為主題，且響應台中Hi8全城開趴活動，打造最強慶典經濟，讓票選活動不僅是一場競賽，更成為代表台中城市品牌的重要年度盛事。

林家興說，今年共有215家優質品牌報名參賽，競逐伴手禮界的金字招牌，經由13位產官學界專家、美食網紅及部落客組成的專業評審團，完成嚴謹的試吃與評選作業後，已於1月5日正式公布100名入圍店家名單。

台中市好禮協會理事長王曉薇表示，今年除深受消費者喜愛的傳統糕餅與創意西點外，也有多家餐飲品牌推出年菜禮盒參賽，顯示業者積極搶攻春節送禮與年菜市場，展現豐沛的研發能量與創新實力。

台中市糕餅商業同業公會理事長紀旭東說，今年參賽品牌類型多元，包含網路高人氣名店、青農品牌、農會品牌、新創烘焙工作室及原民特色商品等，讓台中伴手禮從傳統糕餅延伸至甜點、茶飲、農特產與文創設計等領域，充分體現「越在地、越國際」的城市魅力。