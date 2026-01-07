104歲「人間國寶」王清霜慟失愛妻 兩人結褵相伴80載
南投漆藝大師王清霜高齡104歲，他是首位獲頒文化部「人間國寶」的藝師，而在他投入創作逾80個年頭，妻子陳彩燕相知相伴並照顧家庭，但她5日在睡夢中離世，享嵩壽101歲；王慟失愛妻，難過哀傷，親友目前每天都有人專門陪伴。
王清霜投入漆工藝創作80多年，獲獎無數，2010年獲頒國家重要傳統藝術－漆工藝保存者，成為首位獲頒文化部「人間國寶」的藝師，他在2021年巨幅漆畫作品「天人合一」更經台灣工藝研究發展中心典藏委員評議典藏價格為1億元。
高齡已104歲他，不曾擱下手中的筆，至今仍持續創作，兒孫也都跟隨其腳步投入漆工藝領域，而讓他從年輕至今的最大後盾，就是為他照顧家庭，與他鶼鰈情深相知相伴逾80載的妻子陳彩燕，兩人去年才歡慶結婚80周年，可世事無常。
陳彩燕於5日在睡夢中走了，當時家屬發現她比平常晚起床，入房後叫不醒，送醫後確認安然離世。親友表示，王有見到妻子最後一面，其神情難掩哀傷與失落，目前每天都有人陪他，但是否參與告別式送老伴最後一程，家屬還要評估商議。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言