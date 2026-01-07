104歲「人間國寶」王清霜慟失愛妻 兩人結褵相伴80載

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
王清霜（右）、陳彩燕（左）夫妻鶼鰈情深，去年10月兩人接受草屯公所致贈重陽敬老禮金及切蛋糕慶賀。圖／本報資料照，草屯鎮公所提供
南投漆藝大師王清霜高齡104歲，他是首位獲頒文化部「人間國寶」的藝師，而在他投入創作逾80個年頭，妻子陳彩燕相知相伴並照顧家庭，但她5日在睡夢中離世，享嵩壽101歲；王慟失愛妻，難過哀傷，親友目前每天都有人專門陪伴。

王清霜投入漆工藝創作80多年，獲獎無數，2010年獲頒國家重要傳統藝術－漆工藝保存者，成為首位獲頒文化部「人間國寶」的藝師，他在2021年巨幅漆畫作品「天人合一」更經台灣工藝研究發展中心典藏委員評議典藏價格為1億元。

高齡已104歲他，不曾擱下手中的筆，至今仍持續創作，兒孫也都跟隨其腳步投入漆工藝領域，而讓他從年輕至今的最大後盾，就是為他照顧家庭，與他鶼鰈情深相知相伴逾80載的妻子陳彩燕，兩人去年才歡慶結婚80周年，可世事無常。

陳彩燕於5日在睡夢中走了，當時家屬發現她比平常晚起床，入房後叫不醒，送醫後確認安然離世。親友表示，王有見到妻子最後一面，其神情難掩哀傷與失落，目前每天都有人陪他，但是否參與告別式送老伴最後一程，家屬還要評估商議。

南投縣長許淑華（左7）去年專程拜訪王清霜（左5）、陳彩燕（左6）夫妻致贈重陽敬老禮金。圖／本報資料照，南投縣政府提供
妻子 國寶

