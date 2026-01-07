104歲「人間國寶」王清霜慟失愛妻 兩人結褵相伴80載

南投漆藝大師王清霜高齡104歲，他是首位獲頒文化部「人間國寶」的藝師，而在他投入創作逾80個年頭，妻子陳彩燕相知相伴並照顧家庭，但她5日在睡夢中離世，享嵩壽101歲；王慟失愛妻，難過哀傷，親友目前每天都有人專門陪伴。

王清霜投入漆工藝創作80多年，獲獎無數，2010年獲頒國家重要傳統藝術－漆工藝保存者，成為首位獲頒文化部「人間國寶」的藝師，他在2021年巨幅漆畫作品「天人合一」更經台灣工藝研究發展中心典藏委員評議典藏價格為1億元。

高齡已104歲他，不曾擱下手中的筆，至今仍持續創作，兒孫也都跟隨其腳步投入漆工藝領域，而讓他從年輕至今的最大後盾，就是為他照顧家庭，與他鶼鰈情深相知相伴逾80載的妻子陳彩燕，兩人去年才歡慶結婚80周年，可世事無常。