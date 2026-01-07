快訊

115學測自然／加強長文閱讀及圖表能力 非洲豬瘟、堰塞湖時事應留意

菲律賓近海發生6.7地震 暫無傷亡通報、官方警告恐有餘震

恐嚇槍擊盧秀燕！台中偵查佐遭起訴…曾記功5次還是警專第一名畢業

「障礙」人行道變安全路 南投特教學校周邊苦等15個月終完工

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投市特教學校人行道改善工程，曾因砍除20多年的小葉欖仁，引發爭議。圖／本報資料照片
南投市特教學校人行道改善工程，曾因砍除20多年的小葉欖仁，引發爭議。圖／本報資料照片

中興新村西側營北路、南投特殊教育學校及營北國中周邊人行道，長期受路樹樹根隆起、鋪面老化影響，路面崎嶇不平，甚至被居民形容為「障礙」人行道。南投市公所爭取中央補助推動改善工程，歷經約15個月協調與施工近日完工，通學與行走安全大幅提升。

南投特殊教育學校周邊人行道位於中學西路、仁愛路一帶，因種植小葉欖仁樹，樹根竄生導致鋪面隆起破碎，不僅一般民眾行走容易絆倒，身障學生、家長推嬰兒車更是顛簸難行，不少人被迫走上馬路與車輛爭道，通行風險高，家長與居民長期反映不便。

同樣問題也出現在營北國中學區，營北路、向上路等通學步道出現龜裂、凹凸不平、樹穴未清除及鋪面老化等狀況，影響學生上下學安全。張姓居民表示，學區人口密集，人行道卻年久失修，是地方多年來的困擾。

南投市公所2023年2月提出「南投特殊教育學校周邊道路及人行道改善工程」及「南投市營北國中學區暨營北路通學步道改善工程」，獲營建署同意補助6468萬元，市公所另編列配合款，全面改善人行道與道路缺失。

市公所指出，特教學校人行道工程施工初期因移除原有植栽引發爭議，市公所暫停施工約2個月，並召開協調會，與居民及民間團體溝通，最後改採本土適生樹種，設置植栽帶，由居民共同認養，並導入滴灌系統兼顧安全與綠意。

工程期間也陸續發現地下管線過於密集、埋設過淺，須逐一遷移，並同步處理私設設施佔用、公私地界釐清，以及協助更新校園老舊化糞池，增加施工難度與工期。

南投市長張嘉哲表示，改善工程不僅讓人行道恢復平整、安全，也兼顧停車空間改善與校園周邊道路安全，他也感謝居民施工期間的體諒，現在大家都能安心行走，周邊景觀與生活品質也同步提升。

南投特教學校周邊道路改善後，人行道乾淨平整，讓學生通學更安全。圖／南投市公所提供
南投特教學校周邊道路改善後，人行道乾淨平整，讓學生通學更安全。圖／南投市公所提供

人行道 南投 老化

延伸閱讀

F-16V花蓮外海失事 民進黨南投縣長提名記者會延後

南投明天大停水23小時 影響5鄉鎮市4.5萬戶…水公司緊急因應

挑戰許淑華！民進黨布局地方選舉 明將提名「他」參選南投縣長

高雄河堤公園1.8億整建工程遭怨耗時過久 周邊缺失應一併改善

相關新聞

「障礙」人行道變安全路 南投特教學校周邊苦等15個月終完工

中興新村西側營北路、南投特殊教育學校及營北國中周邊人行道，長期受路樹樹根隆起、鋪面老化影響，路面崎嶇不平，甚至被居民形容...

台中公車駕駛謝竣吉用服務圈粉 30年沒搭公車...他寫感謝信鼓勵

台中市公車每日發出近8000班次，是市民通勤、通學重要的交通工具。一位市民30年未搭乘公車，日前從台中一中搭乘公車，感受...

彰化噪音車路段王出爐 噪車王是輛紅牌機車音量高達104分貝

為遏止改裝及高噪音車輛影響居民生活品質，彰化縣環保局實施「聲音照相」科技執法，全縣已建置15套聲音照相設備，去年共取締1...

台中東勢客家文化園區停車場進場車道在左側 民眾常開錯

台中東勢客家文化園區停車場，進場車道在左側，常有民眾以為是習慣性的右側開錯方向，只能退車重開；台中市政府客家事務委員會表...

南投明天大停水23小時 影響5鄉鎮市4.5萬戶…水公司緊急因應

南投水里台電鉅工水力發電廠去年跳機故障，造成台水取水口無水可取，南投市、竹山、集集、名間、水里5地無預警大停水。台水為此...

南投審查焚化爐計畫 環團場外抗議

南投縣府擬在名間鄉蓋焚化爐，昨審查興辦事業計畫遭鄉長陳翰立指控驅趕公所代表，環團則在場外抗議選址不當、程序違法；縣府表示...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。