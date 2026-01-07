「障礙」人行道變安全路 南投特教學校周邊苦等15個月終完工

中興新村西側營北路、南投特殊教育學校及營北國中周邊人行道，長期受路樹樹根隆起、鋪面老化影響，路面崎嶇不平，甚至被居民形容為「障礙」人行道。南投市公所爭取中央補助推動改善工程，歷經約15個月協調與施工近日完工，通學與行走安全大幅提升。

南投特殊教育學校周邊人行道位於中學西路、仁愛路一帶，因種植小葉欖仁樹，樹根竄生導致鋪面隆起破碎，不僅一般民眾行走容易絆倒，身障學生、家長推嬰兒車更是顛簸難行，不少人被迫走上馬路與車輛爭道，通行風險高，家長與居民長期反映不便。

同樣問題也出現在營北國中學區，營北路、向上路等通學步道出現龜裂、凹凸不平、樹穴未清除及鋪面老化等狀況，影響學生上下學安全。張姓居民表示，學區人口密集，人行道卻年久失修，是地方多年來的困擾。

南投市公所2023年2月提出「南投特殊教育學校周邊道路及人行道改善工程」及「南投市營北國中學區暨營北路通學步道改善工程」，獲營建署同意補助6468萬元，市公所另編列配合款，全面改善人行道與道路缺失。

市公所指出，特教學校人行道工程施工初期因移除原有植栽引發爭議，市公所暫停施工約2個月，並召開協調會，與居民及民間團體溝通，最後改採本土適生樹種，設置植栽帶，由居民共同認養，並導入滴灌系統兼顧安全與綠意。

工程期間也陸續發現地下管線過於密集、埋設過淺，須逐一遷移，並同步處理私設設施佔用、公私地界釐清，以及協助更新校園老舊化糞池，增加施工難度與工期。