台中公車駕駛謝竣吉用服務圈粉 30年沒搭公車...他寫感謝信鼓勵

聯合報／ 記者余采瀅陳敬丰／台中即時報導
公車駕駛謝竣吉原本開貨車，因載貨量減少結束生意，轉換跑道當公車駕駛。圖／台中市交通局提供
台中市公車每日發出近8000班次，是市民通勤、通學重要的交通工具。一位市民30年未搭乘公車，日前從台中一中搭乘公車，感受駕駛謝竣吉貼心服務，不僅駕駛平穩，更態度和善，親切的與乘客打招呼，讓他深受感動，特別寫信至交通局表達感謝，希望多給默默付出的公車駕駛掌聲。

台中市交通局近日接獲一封感謝信，一名市民分享一段暖心的搭公車經驗，他說，已30年未搭乘公車，最近有天晚間7點36分從台中一中搭乘41路公車，8點多在西區中山路下車，駕駛行車不僅平穩、準時抵達，且整段搭乘過程中，駕駛態度和善的對上下車乘客打招呼，稱許「台中公車服務真的很讚」。

該民眾信中也提及，台中市民搭公車可享10公里免費，超過10公里車資最高10元，讓他感受到大眾運輸的便利與安心，希望透過這封信，讓更多人看見公車駕駛的辛勞，給予大眾運輸從業人員更多鼓勵。

對於乘客肯定，公車駕駛謝竣吉驚喜說「這些都是該做的事」。他指出，41路行經站點，上放學時段以學生為主要客群，會不厭其煩提醒搭車安全，安全駕駛、親切服務，是他信守的工作原則，每天遇不同乘客都是緣份，有人心情喜悅，有人可能有心事，希望他的叮嚀讓乘客安全到目的地，有機會抬頭看看車外沿路風景，公車四通八達，人生也不是只有一條路可以走。

謝竣吉說，他原本開貨車，因載貨量減少結束生意，轉換跑道當公車駕駛，為熟悉路況和停靠站點，剛開始跟著資深駕駛認路，隨車學習從3天延長到10天，下班後還騎機車確認公車路線，學得慢但記得住最重要，目前服務時間為下午班，為保持工作精神，嚴格要求規律作息養足體力，珍惜為乘客服務的機會。

台中客運高鐵站長林志偉說，謝竣吉在台中客運服務10年，駕駛行車期間與乘客互動良好、服務態度親切，深獲乘客肯定。

公車駕駛謝竣吉貼心服務，不僅駕駛平穩，更態度和善，一位市民特別寫信至交通局表達感謝給予鼓勵。圖／台中市交通局提供
公車駕駛 台中市 大眾運輸

