彰化噪音車路段王出爐 噪車王是輛紅牌機車音量高達104分貝

為遏止改裝及高噪音車輛影響居民生活品質，彰化縣環保局實施「聲音照相」科技執法，全縣已建置15套聲音照相設備，去年共取締1250輛違規車輛，機車占多數，分別裁處1800元到3600元罰鍰，其中以員林市山腳路取締最多，還測到1輛紅牌大型重機最高音量達104.4分貝，明顯超出管制標準。

彰化環保局指出，目前全縣有12處固定式及3套移動式聲音照相設備，分別設置在彰化市中山路、公園路及中正路，員林市員林大道、員東路與山腳路，芬園鄉大彰路（139縣道），福興鄉彰鹿路，溪湖鎮二溪路，二林鎮斗苑路，鹿港鎮鹿草路，以及埔心鄉中正路等路段，都是民眾反映噪音問題較為集中的地點。去年累計開罰522輛次，並通知521輛次到檢，合計取締1043件。

在固定站點中，以員林市山腳路的取締成效最為顯著，累計取締249輛次，為全縣之冠。該路段遭取締案件以機車居多，達143輛次，汽車則為36輛次，合計取締179輛次；其中更測得一輛紅牌重型機車音量高達104.4分貝，明顯超過86分貝的管制標準。

至於移動式設備則配合民眾陳情及環、警、監聯合稽查勤務，不定時、不定點調整執法位置，提高取締彈性，去年開罰64輛次，另有123輛次通知到檢，合計取締187輛次。

環保局表示，依噪音車管制標準，行車速限50公里以下路段為 86分貝，50到70公里路段為 90分貝，凡車輛經聲音照相設備拍攝，音量超過法定標準者，依噪音管制法裁處1800元以上、3600元以下罰鍰。