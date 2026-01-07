台中東勢客家文化園區停車場進場車道在左側 民眾常開錯

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中東勢客家文化園區停車場，進場車道在左側，常月民眾開錯方向。記者游振昇／攝影
台中東勢客家文化園區停車場，進場車道在左側，常有民眾以為是習慣性的右側開錯方向，只能退車重開；台中市政府客家事務委員會表示，停車場相關法規，停車場出入口無特別規定進場及離場方向，但依駕駛人靠右行駛的習慣，將研議改善。

東勢客家文化園區常有民眾入園參觀，園區內新開餐廳也吸引人消費，民眾開車進停車場時，在進場入口發現要從左側進，多數人以為應該進場在右側，發現已來不及，只能倒退重開。

民眾反映國人習慣靠右行駛，進場，台中市政府交通局表示，依停車場法相關規定，停車場出入口無特別規定進場及離場方向，東勢客家文化園區旁邊的停車場採左進右出，未違反規定。客委會表示，停車場相關法規，出入口無特別規定進場及離場方向，但考量駕駛人靠右行駛習慣，將研議改善。

停車場 客家文化

