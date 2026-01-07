南投明天大停水23小時 影響5鄉鎮市4.5萬戶…水公司緊急因應

南投水里台電鉅工水力發電廠去年跳機故障，造成台水取水口無水可取，南投市、竹山、集集、名間、水里5地無預警大停水。台水為此規畫增設取水口，明天（8日）0時起施工，上述5鄉鎮市共84村里也將停水23小時，影響約4萬4996戶；台水提醒，今務必提前儲水因應，施工期間將設取水站，並有水車巡迴補水。

台水公司在水里溪下游設有第一取水口，水源主要汲取上游水力發電廠的放流水，也是當地唯一取水點，支應南投市、竹山、集集、名間、水里5鄉鎮市用水，不料去年發電廠跳機故障，連帶無水可取，造成無預警大停水；台水為加強供水韌性與穩定，為此規畫在電廠上游增設第二取水口，以利未來能彈性切換汲取水源。

台水指出，此次「水里溪取水口改善及增設工程改接施工」，除了將增設第二取水口，也將同步改善第一取水口，以提升南投地區供水穩定性，為此規畫在1月8日0時起至23時進行施工作業，因此南投市、名間鄉、水里鄉、集集鎮及竹山鎮部分地區將停水23小時，將影響5鄉鎮市共84個村里約4萬4996戶用水。

5鄉鎮市停水範圍，「南投市」鳳山、鳳鳴、福山、嘉和、三和、漳和、南投、漳興、康壽、仁和、三民、彰仁、龍泉、崇文、嘉興、振興、平和、永興等18里全面停水，另千秋、新興、永豐、福興、三興、平山里等6里部分停水。

「名間鄉」新民、南雅、中正、仁和、東湖、新街、萬丹、中山、濁水共9村；「水里鄉」水里、農富、新城、中央、城中、北埔、鉅工、永豐、頂崁、車埕、新山、郡坑、上安、民和、永興、玉峰、興隆及南光共18村，均全面停水。

「集集鎮」集集、和平、林尾、田寮、隘寮、玉映、吳厝、八張、永昌、富山、廣明共11里；「竹山鎮」消訓中心及竹山、中正、中山、雲林、竹圍、下坪、桂林、中和、中崎、延和、延祥、延正、延平、延山、硘磘、德興、福興、山崇、富州、中央等20里全面停水，鯉魚里（鯉魚國小以北）及社寮里部分停水。

台水表示，由於是從明天（8日）0時起停水，受影響地區民眾今天務必提前儲水備用，停水期間關閉抽水馬達，以免空轉損壞；復水後因管線水壓恢復需時間，大樓及地勢較高處可能延後幾小時才能正常供水。施工期間將設40處臨時取水站，另有7輛水車巡迴補水，相關資訊可至台水網站（https://www.water.gov.tw/）查詢。