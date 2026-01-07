觀察站／鄰避設施檢驗政治擔當 選民也在看

南投縣府規畫興建焚化爐，同時審查民間業者申設廢棄物掩埋場開發案，彰化縣則推動建設火葬場，接連爆發鄰避設施爭議，表面上是垃圾與殯葬問題，看似考驗地方治理能力，卻也牽動在地選舉攻防，成檢驗縣市首長政治風險承擔力的試金石。

南投縣長許淑華今年將爭取連任，垃圾處理問題被視為連任最大考驗，名間焚化爐、埔里民間掩埋場開發案，因前者是茶葉重鎮恐因空汙受害，埔里則攸關水源命脈，多重產業與環境風險等疑慮，引爆地方反彈，也易被放大陷入政治攻防。

雖然許淑華施政獲多數縣民肯定，但鄰避設施屬高度對立議題，極易從「公共需求」轉化為「犧牲地方」，若對手擅長議題操作，當環團、地方派系與選戰節奏形成共振，一旦進入選戰語境，爭議就可能外溢成選情破口，不得不慎。

相較之下，彰化縣是全台唯一沒有火葬場的縣市，縣府推動建設火葬場猶如一面對照鏡。從魏明谷時期的撤案、林世賢提案引發黨內角力，到王惠美拍板芳苑用地並通過環評，歷經30年的停滯終於突破，差別在於政治時機與角色定位。

縣長王惠美因無連任壓力，得以承擔短期民怨，換取長期公共利益，讓長年難解的公共建設，有了前進空間；不過，當地多數民代與縣長潛在參選人都選擇避開這顆燙手山芋，也不難看出，鄰避設施不只是環保或殯葬問題，而是選舉風險管理。

嫌惡設施既是施政地雷，也是政治分水嶺，關鍵不在於是否推動，而在能否說清楚「為何非做不可、如何把風險降到最低」，將其決策塑造成負責任治理，非冷血施政，但選民也在觀察，誰願意為公共利益承擔政治成本。