南投審查焚化爐計畫 環團場外抗議

南投縣府擬在名間鄉蓋焚化爐，昨審查興辦事業計畫遭鄉長陳翰立指控驅趕公所代表，環團則在場外抗議選址不當、程序違法；縣府表示依法辦理。南投埔里有業者申設掩埋場、彰化縣府擬建火葬場，地方強烈反彈，揚言若繼續開發將提高抗爭行動。

為解決南投垃圾堆積問題，縣府擬興建焚化爐，選址於名間新民村，去年9月一階環評審查通過，昨天分別進行「南投縣垃圾處理及再生能源中心興辦事業計畫」審查會議及二階環評前公開說明會暨健康風險評估說明會，多個環團場外抗議。

反焚化爐自救會與環團表示，場址位於特定農業區，不僅是優良農地，也是石虎、柴棺龜等保育類動物棲地，痛批選址不嚴謹，質疑環評未出爐就審查計畫，縣府自建自審「球員兼裁判」，違反環評法審查無效。

名間鄉長陳翰立指控，公所昨派員與會，被要求不得發言，等於只能簽名背書，公所代表拒簽名竟被請離；陳怒轟該審查會是「可恥的密室開會」。環保局表示，出席人員拒簽名，無法確認代表身分，才要求離場。

環保局長李易書表示，選址是經評估土地面積大小、合法性、環境敏感點等，環保局是開發單位與主管機關，依法須參與審查，興辦事業計畫屬用地變更審查，並非開發計畫，毋須環評結果，均依法辦理。

無獨有偶，南投埔里有民間業者在南港溪上游申設廢棄物掩埋場，場址鄰近淨水廠取水口，恐汙染下游水源，對飲用水與農業造成長期衝擊；彰化縣府擬在芳苑建設火葬場，地方憂恐釀空汙與安全疑慮。

針對彰投多項鄰避設施，反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟、彰化反火葬場協會等反對團體，要求縣府及相關單位重新選址、撤案或駁回，若開發案程序繼續，將升高抗爭行動。