停砍公教年金不適用修法前已退休人員？ 銓敘部秀公文法規澄清

2025年台中前十大測速照相桿出爐 這桿業績千萬罰9550件居「桿王」

獨／屏東女中畢旅門檻要9成同意…調查8成1同意 學生失望辦不成

「做好最完善準備」打造韌性城市 台中市推動防汛4策略

中央社／ 台中6日電
台中市水利局長范世億。記者余采瀅／攝影
對於台中防汛措施，台中市水利局今天表示，已建構大台中水安全防護網，為打造韌性城市推出4大策略，包括野溪農路整治、區域排水改善、雨水下水道建設及智慧防汛系統建置。

水利局長范世億今天在市政會議中針對台中防汛4大策略進度與成果進行專案報告，他強調，在汛期來臨前，將做好排水整治與清疏巡查，並持續建置雨水下水道，導入智慧AI監測，減少淹水災情。

范世億表示，雖然期望新的一年風調雨順，但是會做好最完善的準備，過去台中地區已建構大台中水安全防護網，而打造韌性城市4大策略分別為野溪農路整治、區域排水改善、雨水下水道建設，以及智慧防汛系統建置。

台中市長盧秀燕也在會中指出，颱風來臨時，水利局等單位在最前線，平時商討如何部署與預防災害來襲，更要防缺水及如何有效調度水源，很感謝台中市有一批非常優秀的水利人員，且治水同時不忽略城市的景觀。

盧秀燕舉例說，如葫蘆墩公園內軟埤仔溪、綠川興大段、大里康橋及其下游周邊水利園區等，把大家不敢親近的地方變成運動休閒的場域。另外，水利局也重視水的歷史文化和教育，加強民眾珍惜並學習妥善利用水資源。感謝城市英雄的投入，看不見的建設，卻是看得見的守護，保障市民安全。

水利局 雨水 台中 盧秀燕 水資源

