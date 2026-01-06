把握時間賞梅！南投梅花接連綻放 兩地5大梅區滿山雪白

受強烈大陸冷氣團影響，南投信義、國姓等地梅花盛綻，信義外坪頂、烏松崙、風櫃斗、牛稠坑等梅區，花開約4、5成，後續還有冷空氣，花況可望更盛，預計可維持到元月下旬；國姓九份二山梅況達8成，元月中旬前為最佳觀賞期。

信義鄉農會指出，時序入冬後，幾波冷氣團，讓當地山區氣溫溜滑梯，且因夾帶水氣，外坪頂、烏松崙、風櫃斗、牛稠坑等梅花有雨水滋潤，梅況漸入佳境，近期早晚氣溫低，清晨低溫甚至下探至12度，促使梅花接連綻放雪白花朵。

而信義風櫃斗、牛稠坑梅區目前花開3、4成，烏松崙梅區開約4成，外坪頂花況則約5成，目前已進入最佳觀賞期，再來將持續會冷空氣報到，梅花會進入盛放期，可望引爆「白色浪漫」，預計可維持到元月下旬，可把握時間上山賞梅。