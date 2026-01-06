聽新聞
0:00 / 0:00
把握時間賞梅！南投梅花接連綻放 兩地5大梅區滿山雪白
受強烈大陸冷氣團影響，南投信義、國姓等地梅花盛綻，信義外坪頂、烏松崙、風櫃斗、牛稠坑等梅區，花開約4、5成，後續還有冷空氣，花況可望更盛，預計可維持到元月下旬；國姓九份二山梅況達8成，元月中旬前為最佳觀賞期。
信義鄉農會指出，時序入冬後，幾波冷氣團，讓當地山區氣溫溜滑梯，且因夾帶水氣，外坪頂、烏松崙、風櫃斗、牛稠坑等梅花有雨水滋潤，梅況漸入佳境，近期早晚氣溫低，清晨低溫甚至下探至12度，促使梅花接連綻放雪白花朵。
而信義風櫃斗、牛稠坑梅區目前花開3、4成，烏松崙梅區開約4成，外坪頂花況則約5成，目前已進入最佳觀賞期，再來將持續會冷空氣報到，梅花會進入盛放期，可望引爆「白色浪漫」，預計可維持到元月下旬，可把握時間上山賞梅。
國姓鄉九份二山也因山區低溫水氣迎來梅花盛放，當地梅農表示，九尖茶廠周邊梅花已花開達8成，只要維持低溫，別有大雨打落花瓣，花況可望持續，從今起至元月中旬都是最佳賞梅時機，想要欣賞冬季限定「梅」季務必把握時間上山。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言