影／南投焚化爐用地審查…公所派員遭趕 鄉長怒轟：可恥的密室開會

南投縣政府規畫在名間新民村興建焚化爐，今審查興辦事業計畫，環團今在場外抗議選址不當、程序違法等，質疑今天的審查違反環評法是無效的；名間鄉長陳翰立更指控派員與會，只因不願為審查背書就被趕走，怒轟是「可恥的密室開會」。

南投縣環保局長李易書表示，焚化爐選址有評估土地面積大小、合法性等才擇定，而環保局是開發單位也主管機關依法須參與審查，興辦計畫則是用地變更審查，並非開發計畫，毋須環評結果；此外，今天的興辦計畫審查有發文給名間鄉公所列席，因出席人員拒絕簽名，無法驗證代表什麼單位，因此要求離開會議現場。

為因應南投縣垃圾堆積問題，縣府規畫興建焚化爐，選址於名間新民村，去年9月一階環評審查通過，今上午進行「南投縣垃圾處理及再生能源中心興辦事業計畫」審查會議，下午於新民村舉辦二階環評前公開說明會暨健康風險評估說明會。

名間鄉長陳翰立今與「名間鄉反焚化爐自救會」及多個環團在審查會場外，高舉「不要唬爛焚化爐」、「環評沒過 興辦先審」等標牌並高呼口號，更演出行動劇暗諷縣長許淑華指示李易書護航通過焚化爐案，呼籲環境部長彭啓明應介入關心。

反焚化爐自救會長釋致中說，名間焚化爐案是由環保局主導推動，卻又由環保局自己審查興辦事業計畫，典型「球員兼裁判」的形式審議欠缺公信力，相當荒謬，要讓人民信服，相關程序審議應公開，並由具獨立性的第三方單位進行審查。

看守台灣協會、監督施政聯盟等環團表示，該焚化爐開發選址不嚴謹，竟選在僅供農用的特定農業區，不僅是優良農地，當地更是石虎、柴棺龜等瀕危物種的保育棲地，且環評未出爐就審查興辦計畫，已違反環評法第14條，審查是無效的。