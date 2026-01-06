快訊

台中民宅昨火警…災民身分證、健保卡被燒毀 市府上午急補救

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市太平戶所主任王琇昤（右二）今早率同團隊前往現場設立行動戶政窗口，主動協助補發國民身分證。圖／台中市政府提供
台中市太平戶所主任王琇昤（右二）今早率同團隊前往現場設立行動戶政窗口，主動協助補發國民身分證。圖／台中市政府提供

台中市太平區光興路1432巷昨晚發生火警，火勢延燒8戶，並造成周邊約20餘戶停電，1名民眾嗆傷送醫。民政局長吳世瑋今表示，市長盧秀燕第一時間指示啟動安置與關懷作業，太平區公所昨晚已先行協助5人入住旅館、6人依親安置，太平戶政事務所上午並前往現場，主動協助受災民眾補辦身分證、戶口名簿及健保卡，減輕災後負擔，穩定受災民眾生活。

他說，昨晚因風勢大，火勢迅速蔓延，總計有8戶遭波及，太平區長陳柏宏第一時間趕赴現場關心災情，並協調各單位即時提供協助。除了協助5人入住旅館、6人依親安置，另有約40名住戶在確認住宅結構安全後返家休息，停電部分經台電持續搶修，今晚可全面復電。

太平區公所主任秘書李愛國昨晚也代表盧市長前往醫院慰問受傷民眾，並致贈慰問金，傳達市府溫暖關懷。區長陳柏宏也偕同興隆里長張閔南前往慰問因救災及疏散過程中受傷的民眾，感謝其義行並給予關心支持。

吳世瑋說，部分受災戶反映身分證及健保卡於火災中燒毀，太平戶所主任王琇昤今早已率同團隊前往現場設立行動戶政窗口，主動協助補發國民身分證、戶口名簿，並透過一站式通報系統協助補發健保卡，同時專簽免收規費，減輕受災家庭負擔，讓市民在最需要的時刻獲得即時協助。

