半個月2度出包！台鐵彰化、大肚號誌故障 3平交道卡關惹民怨

台鐵又出包了！繼上月24日平安夜，因集電弓被扯斷電線造成中部山海線中斷達13小時才全部修復事件，台鐵彰化及大肚間昨晚再因號誌故障，直到今天零時41分才修復，造成彰化市泰和路、長順街及永安街3處平交道無法通行車輛，讓民眾抱怨不已。

台鐵公司說明，昨晚21時58分起，由於彰化、大肚溪南間東、西正線中途閉塞號誌無顯示、22時10分起大肚溪南東、西正線掩護號誌機故障，大肚溪南、彰化間改指令式行車，在23時25分修復，大肚溪南、彰化間恢復常用閉塞方式行車，到今天零時41分許，更換零件檢修完畢，受影響11列車。

上月24日平安夜，台鐵南下177次自強號鞔間8時41分疑似集電弓扯斷電車線影響，造成成功（山線）到彰化、追分（海線）到彰化間雙線不通，經台鐵搶修到隔天上午7時搶修完畢，恢復雙線正常行車，影響56列、8580人，引起地方關切。

縣議員吳韋達針對上月24日晚間的扯落通電纜致列車暫停，導致永安街平交道壅塞，現場出現通報斷點、交通管制空窗與夜間接駁失靈等缺口，即要求縣府建立重大運輸事故單一窗口，將台鐵、高鐵與高速公路等中央管設施納入縣級通報與指揮網絡，並提出具體SOP與時程，完善夜間接駁與跨局處聯合演練。

縣長王惠美也在主管會報中指示，針對台鐵列車發生故障致交通嚴重壅塞情形，為確保資訊有效傳遞以利即時因應，縣府相關單位應強化與中央及相關機關間的橫向聯繫與協調。另應確實掌握輿情及新聞動態，以利第一時間判斷處理，並由權責人員進行溝通，評估縣府可提供必要協助，提升整體應對效能。