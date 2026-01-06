彰化海線新地標 伸港福安宮媽祖園區迎回寶成捐贈三尊石雕聖像

為弘揚媽祖文化，彰化縣伸港鄉福安宮規劃興建「媽祖園區」，園區工程已於去年11月動土，未來將在濱二路設置媽祖、千里眼與順風耳3尊大型青斗石石雕神像，氣勢十足。3尊神像由寶成集團創辦人之一、POUYUENJI寶元紀董事長蔡其建捐贈，擇日安座後將與福安宮殿內的媽祖神像相互輝映，可望成為彰化海線吸睛的宗教新地標。

為迎接3尊石雕聖像回鑾，彰化縣長王惠美今日一早率領縣府團隊，並與伸港福安宮主任委員曾添進、廟方委員及大批信眾，前往苗栗三義「寶元紀之丘」茶文化主題園區舉行恭迎祝禱儀式。現場香煙裊裊、鑼鼓齊鳴，氣氛莊嚴又熱鬧，象徵媽祖園區建設正式邁入新階段。

王惠美表示，蔡其建董事長拋磚引玉，捐贈媽祖、千里眼與順風耳3尊大型石雕神像，伸港福安宮也願意先行出資1千萬元，並持續籌措2千200多萬元工程經費，期盼更多企業與信眾一起共襄盛舉，讓媽祖園區早日完工，帶動地方信仰與觀光發展。

蔡其建指出，身為鹿港子弟，一直懷抱著回饋鄉里的心願，原規劃將這3尊神像捐贈給鹿港，後聽聞伸港福安宮正積極建設媽祖園區，決定轉而捐贈予福安宮，以實際行動支持地方信仰建設。儘管籌備過程中面臨諸多挑戰，但在各方引導與媽祖慈悲的感召下，今天終於將3尊深具意義的神像安置於福安宮。