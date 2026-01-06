快訊

蔣萬安拍板北市國中小營養午餐免費 家長樂觀籲「一現象」要注意

馬杜洛律師是他！61歲老將熟悉地緣政治法律戰「睡覺也在打官司」

防共諜！國防部祭公文機密新規定 基層怨：天兵政策

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化海線新地標 伸港福安宮媽祖園區迎回寶成捐贈三尊石雕聖像

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣伸港鄉福安宮規劃興建「媽祖園區」，彰化縣長王惠美等人前往苗栗三義「寶元紀之丘」茶文化主題園區迎回媽祖、千里眼與順風耳3尊大型青斗石石雕神像。圖／彰化縣府提供
彰化縣伸港鄉福安宮規劃興建「媽祖園區」，彰化縣長王惠美等人前往苗栗三義「寶元紀之丘」茶文化主題園區迎回媽祖、千里眼與順風耳3尊大型青斗石石雕神像。圖／彰化縣府提供

為弘揚媽祖文化，彰化縣伸港鄉福安宮規劃興建「媽祖園區」，園區工程已於去年11月動土，未來將在濱二路設置媽祖、千里眼與順風耳3尊大型青斗石石雕神像，氣勢十足。3尊神像由寶成集團創辦人之一、POUYUENJI寶元紀董事長蔡其建捐贈，擇日安座後將與福安宮殿內的媽祖神像相互輝映，可望成為彰化海線吸睛的宗教新地標。

為迎接3尊石雕聖像回鑾，彰化縣長王惠美今日一早率領縣府團隊，並與伸港福安宮主任委員曾添進、廟方委員及大批信眾，前往苗栗三義「寶元紀之丘」茶文化主題園區舉行恭迎祝禱儀式。現場香煙裊裊、鑼鼓齊鳴，氣氛莊嚴又熱鬧，象徵媽祖園區建設正式邁入新階段。

王惠美表示，蔡其建董事長拋磚引玉，捐贈媽祖、千里眼與順風耳3尊大型石雕神像，伸港福安宮也願意先行出資1千萬元，並持續籌措2千200多萬元工程經費，期盼更多企業與信眾一起共襄盛舉，讓媽祖園區早日完工，帶動地方信仰與觀光發展。

蔡其建指出，身為鹿港子弟，一直懷抱著回饋鄉里的心願，原規劃將這3尊神像捐贈給鹿港，後聽聞伸港福安宮正積極建設媽祖園區，決定轉而捐贈予福安宮，以實際行動支持地方信仰建設。儘管籌備過程中面臨諸多挑戰，但在各方引導與媽祖慈悲的感召下，今天終於將3尊深具意義的神像安置於福安宮。

民政處表示，伸港福安宮自清代創建以來香火鼎盛，即便經歷火劫重建，仍是信眾的靈魂寄託。今日盛大迎回石雕神尊，象徵信仰傳承的新里程碑，未來媽祖園區將與地方觀光景點緊密串連，營造結合宗教、文化、休閒與教育的多元新亮點。

彰化縣伸港鄉福安宮規劃興建「媽祖園區」，未來將在濱二路設置媽祖、千里眼與順風耳3尊大型青斗石石雕神像，氣勢十足。圖／彰化縣府提供
彰化縣伸港鄉福安宮規劃興建「媽祖園區」，未來將在濱二路設置媽祖、千里眼與順風耳3尊大型青斗石石雕神像，氣勢十足。圖／彰化縣府提供
彰化縣伸港鄉福安宮規劃興建「媽祖園區」，園區工程已於去年11月動土，未來將在濱二路設置媽祖、千里眼與順風耳3尊大型青斗石石雕神像，氣勢十足。圖／彰化縣府提供
彰化縣伸港鄉福安宮規劃興建「媽祖園區」，園區工程已於去年11月動土，未來將在濱二路設置媽祖、千里眼與順風耳3尊大型青斗石石雕神像，氣勢十足。圖／彰化縣府提供

媽祖 信仰

延伸閱讀

桌球／華航公益桌球營首度移師彰化 桌球教父莊智淵親臨指導學童

桌球／華航公益桌球營首度移師彰化 台灣桌球教父莊智淵親臨指導

製程多元 南市經發局轄管產業園區針對特性強化防災

相隔364年！鄭成功、媽祖「同船」重現渡黑水溝歷史場景

相關新聞

半個月2度出包！台鐵彰化、大肚號誌故障 3平交道卡關惹民怨

台鐵又出包了！繼上月24日平安夜，因集電弓被扯斷電線造成中部山海線中斷達13小時才全部修復事件，台鐵彰化及大肚間昨晚再因...

彰化海線新地標 伸港福安宮媽祖園區迎回寶成捐贈三尊石雕聖像

為弘揚媽祖文化，彰化縣伸港鄉福安宮規劃興建「媽祖園區」，園區工程已於去年11月動土，未來將在濱二路設置媽祖、千里眼與順風...

烏魚季連傳捷報 彰化漁民送325尾烏魚為弱勢補冬

正值台灣「烏魚季」，彰化漁民黃超群近日捕獲烏魚一波接一波，今天由妻子捐出300多尾烏魚送至和美鎮公所，盼為弱勢家庭加菜補...

取材建築外牆金屬擴張網 台中綠美圖推開館限量紀念品

台中綠美圖結合市立美術館與市立圖書館，已正式開館，兩館邀請台灣設計師楊水源，以建築外牆採用的金屬擴張網為素材、綠美圖空間...

國道4號橋下鳥棲息糞便落地面遇雨滑騎士摔車 會勘尋解方

鳥糞從天而降釀禍，豐原區國豐路三段旁國道4號橋下長期有鳥棲息，糞便掉落到道路地面堆積， 日前下雨鳥糞造成路面濕滑，多名騎...

台中廚餘機補助限量1萬台賣到缺貨！盧秀燕：盤點經費、設防弊機制

台中市政府推出廚餘機補助，每台補助5000元，限量補助1萬台，大量民眾申請，市場上也賣到缺貨。市長盧秀燕表示，正在研究是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。