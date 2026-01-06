烏魚季連傳捷報 彰化漁民送325尾烏魚為弱勢補冬

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化漁民黃超群近日捕獲烏魚一波接一波，今天由妻子捐出300多尾烏魚送至和美鎮公所，盼為弱勢家庭加菜補冬。記者林敬家／攝影
彰化漁民黃超群近日捕獲烏魚一波接一波，今天由妻子捐出300多尾烏魚送至和美鎮公所，盼為弱勢家庭加菜補冬。記者林敬家／攝影

正值台灣「烏魚季」，彰化漁民黃超群近日捕獲烏魚一波接一波，今天由妻子捐出300多尾烏魚送至和美鎮公所，盼為弱勢家庭加菜補冬，以實際行動回饋地方。

黃超群船隊今年烏魚漁況雖不若過去動輒單次捕撈上萬尾，但魚群改以「一群一群」方式洄游，連續幾趟出海下來仍有不錯收穫，也讓夫妻更有餘力持續投入公益，幫助需要的人。

黃超群的妻子是和美女兒，今天上午低調將整車烏魚載到和美鎮公所門口，協助卸貨後便趕回工作崗位。她親手將烏魚一尾一尾分裝成袋，並表示300多尾烏魚昨日起就忙著處理了一整天，這批漁獲全數捐給公所，再由公所轉送給弱勢戶，希望在寒冬中替大家補補身子。

和美鎮長林庚壬指出，漁民今年烏魚豐收，慷慨捐出325尾烏魚，公所隨即動員和美32里里長，將這份善心送到邊緣戶、獨居長者及低收入戶家中，里長也將親自逐戶發送，確保資源送到最需要的人手中。

俗稱「烏金」的野生烏魚捕獲季，集中在冬至前後約10天。黃超群漁船團隊於去年12月8日首度捕獲今年首批洄游野生烏魚，之後捷報頻傳，昨晚再於中部海域捕獲逾4000尾烏魚。，漁船預計於今日中午返抵彰化線西塭仔港開賣，為今年烏魚季再添亮點。

彰化愛心漁民由妻子捐出300多尾烏魚送至和美鎮公所，盼為弱勢家庭加菜補冬。記者林敬家／攝影
彰化愛心漁民由妻子捐出300多尾烏魚送至和美鎮公所，盼為弱勢家庭加菜補冬。記者林敬家／攝影

