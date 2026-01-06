快訊

取材建築外牆金屬擴張網 台中綠美圖推開館限量紀念品

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中綠美圖推出開館限量商品「birdi」，將建築語彙轉化為造型輕盈的平衡擺飾。圖／台中市政府提供
台中綠美圖推出開館限量商品「birdi」，將建築語彙轉化為造型輕盈的平衡擺飾。圖／台中市政府提供

台中綠美圖結合市立美術館與市立圖書館，已正式開館，兩館邀請台灣設計師楊水源，以建築外牆採用的金屬擴張網為素材、綠美圖空間概念為核心，推出開館限量商品「birdi」，將建築語彙轉化為造型輕盈的平衡擺飾。

綠美圖坐落於中央公園，由國際知名建築團隊 SANAA 事務所設計，以「文化森林」為核心概念，透過8座相連卻又各自獨立的量體，營造出開放、透明及流動的場域；建築外牆採用大量金屬擴張網包覆，不僅映照周邊公園景觀，引入自然的微風與光線進入室內，更消融建築與環境之間的界線。

為紀念綠美圖自規劃到開館，歷時15年的重要里程碑，兩館特別邀請曾獲多項設計大獎，並受邀於國內外展覽發表作品的工業設計師楊水源合作，推出開館限量紀念商品「birdi」。

「birdi」設計取材自擴張網建築材料，延續建築輕盈、通透與流動的語彙，轉化為平衡擺飾，造型如同停棲平衡的鳥，線條柔和延展；金屬材質在穿透光線的同時保留加工痕跡，使物件於不同角度呈現細緻且動態的光影變化，象徵藝術與知識共融的場館精神。

中美館表示，設計師把綠美圖獨特的建築與藝術能量，化作日常生活中的桌上風景，「birdi」採綠美圖開館限量包裝，即日起於朋丁綠美圖店獨家販售。

設計師 建築 綠美圖

相關新聞

台中廚餘機補助限量1萬台賣到缺貨！盧秀燕：盤點經費、設防弊機制

台中市政府推出廚餘機補助，每台補助5000元，限量補助1萬台，大量民眾申請，市場上也賣到缺貨。市長盧秀燕表示，正在研究是...

演唱會經濟奏效！台中跨年10天創28億元消費 將加碼送百萬現金

因為跨年至新春期間接連有演唱會等大型活動登場，台中市長盧秀燕因此指示經發局掌握慶典經濟的「串聯效應」，推出「台中Hi8全...

烏魚季連傳捷報 彰化漁民送325尾烏魚為弱勢補冬

正值台灣「烏魚季」，彰化漁民黃超群近日捕獲烏魚一波接一波，今天由妻子捐出300多尾烏魚送至和美鎮公所，盼為弱勢家庭加菜補...

國道4號橋下鳥棲息糞便落地面遇雨滑騎士摔車 會勘尋解方

鳥糞從天而降釀禍，豐原區國豐路三段旁國道4號橋下長期有鳥棲息，糞便掉落到道路地面堆積， 日前下雨鳥糞造成路面濕滑，多名騎...

中市廚餘機補助受歡迎 機型偏向乾燥型 學者建議這樣做更好

台中市家用廚餘機補助申請持續升溫，據經發局統計，僅開放4天申請數即突破5200件，而且從申請機型看來，乾燥型廚餘機最受青...

