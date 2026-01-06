國道4號橋下鳥棲息糞便落地面遇雨滑騎士摔車 會勘尋解方

鳥糞從天而降釀禍，豐原區國豐路三段旁國道4號橋下長期有鳥棲息，糞便掉落到道路地面堆積， 日前下雨鳥糞造成路面濕滑，多名騎士摔車，民代和各單位昨天到場會勘，台中市議員邱愛珊說，此問題存在多年，用路人行車安全不容忽視，她要求相關單位應盡快改善。

國四橋下野鳥長期棲息、排泄物從天而降掉落地面堆積，遇雨造成路面濕滑，日前有多名機車騎士同時打滑摔車受傷，台中市議員邱愛珊接獲陳情，昨天和立法院副院長江啟臣服務團隊邀交通部高速公路局、台中市政府農業局、環保局、豐原區公所、警察局到現場會勘。會勘發現國道4號橋下禽鳥長期停棲，排泄物落地累積在國豐路三段路面，此問題從2019年就存在。

高公局表示，將於下月中旬前完成國道4號束行線（鐵路橋下鳥害範圍）防護網增設工程，減少禽鳥停棲，作為中長期改善的關鍵措施。農業局說，鳥禽會選擇合適棲地，後續若搭配防鳥設施與環境改善作業應能降低禽鳥回巢的可能性。環保局將就道路環境清潔與污染狀況，配合相關單位檢視清理方式與頻率，協助降低對公共安全的影響。

江啟臣辦公室副主任呂明杰建議高公局，務必加快腳步完成網狀束行線設置作業，從源頭有效預防鳥類棲息，確保該路段長期維持安全狀態，讓用路人行得安心。

短期內在防護網完成前，豐原區公所已排定路面清潔作業，並請警察局協助交通管制，降低即時行車風險；若清潔後改善效果仍有限，區公所將視情況評估辦理路面刨除重鋪工程。車禍造成民眾人身及財產損害，區公所將協助國家賠償申請流程說明，民眾申請後將依行政程序辦理。