台中廚餘機補助限量1萬台賣到缺貨！盧秀燕：盤點經費、設防弊機制

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，市府正在盤點、調撥經費，研究是否加碼廚餘機補助，也推出防弊機制，避免有人用不實資料申請或「先買後退」。記者陳敬丰／攝影
台中市政府推出廚餘機補助，每台補助5000元，限量補助1萬台，大量民眾申請，市場上也賣到缺貨。市長盧秀燕表示，正在研究是否加碼，但需要盤點、調撥經費，此外也設置防弊機制以防有人「先買後退」，會等鑑賞期過後再核撥補助款

台中市政府配合中央禁止家戶廚餘養豬政策，今年元旦起補助家戶購買廚餘機，補助3種機型，分別是生物分解型、乾燥處理型與混合處理型，每台補助5000元，1月2日起開放到台中通申請，截至今天中午11時已經有6413件申請。

盧秀燕今天在市政會議表示，台中今年推動「安心無餘」計畫，其中1個子計畫就是補助家戶廚餘機，目前全台只有4個城市推廚餘機補助，台中不僅是六都唯一，補助1萬台也是全台最多，推出至今已經有6、7000件申請，而且台中市規定「先買後補」，說明已經有6、7000人買了。

盧秀燕指出，很多人擔心限量1萬台補助名額馬上就要沒了，不少民意代表也建議加碼，市府正在研究，之所以無法馬上宣布，是因為每台5000元金額不小，市府需要處理、調撥經費，有進一步消息會再與市民報告。

盧秀燕說，為了顧及公平，市府也推出防弊措施，過去外縣市廚餘機補助曾有不肖民眾用「假資料申請」、「不實發票、保證書申請」等手段詐騙公款，市府會嚴正查核，若有這類欺騙狀況一定會揪出來。

盧秀燕補充，還有一種欺騙行為是「先買後退」，有人買了廚餘機申請補助款，拿到補助款後再退貨廚餘機；為了防止這種狀況，市府會等鑑賞期過後再核撥補助款，大概會等1個月左右，無法退貨才撥款，避免有人先買後退。

盧秀燕強調，台中是全國唯一全部採取線上申請、線上審核與線上撥款補助廚餘機的城市，市府省去大量紙本與人力物力消耗，才能一口氣推出上萬台補助，其他城市需要在政府機關現場申請，就沒辦法補這麼多；這也得益於台中的數位化、智慧化非常成功，台中通行之有年，市民都很熟悉線上流程。

廚餘機 盧秀燕 補助款

