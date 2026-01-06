快訊

馬到成功！2026「五星座」事業運大好 射手快去進修、他適合創業

全台急凍還沒完！今晚再探6度低溫 專家：明起1周3波乾冷空氣威脅

馬杜洛首度現身紐約聽證會：我是無辜的，我沒罪！

聽新聞
0:00 / 0:00

演唱會經濟奏效！台中跨年10天創28億元消費 將加碼送百萬現金

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市歲末正逢最強跨年活動及五月天演唱會舉辦，期間吸引約30萬人潮湧入台中，捷運單日運量突破7.5萬人次創下通車新高。圖／台中市政府提供
台中市歲末正逢最強跨年活動及五月天演唱會舉辦，期間吸引約30萬人潮湧入台中，捷運單日運量突破7.5萬人次創下通車新高。圖／台中市政府提供

因為跨年至新春期間接連有演唱會等大型活動登場，台中市長盧秀燕因此指示經發局掌握慶典經濟的「串聯效應」，推出「台中Hi8全城開趴」活動，延長台中購物節消費登錄。據經發局統計，這一策略在跨年的短短10天內，累積消費登錄金額突破28億元，其中外縣市消費達6.4億元，經濟帶動跨區消費成效顯著，台中購物節總累積消費登錄金額也正式突破400億元，顯示政策奏效。

經發局長張峯源說，歲末正逢最強跨年活動及五月天演唱會舉辦，期間吸引約30萬人潮湧入台中，捷運單日運量突破7.5萬人次創下通車新高，旅宿住房率最高達9成，經發局1月24日將在豐原樂天宮加碼抽出百萬現金大獎1名，回饋市民與消費者支持。

他說，「台中Hi8」透過大型活動密集串聯，成功形塑短時間內的「高密度消費」場景，展現城市整合活動與商機的動能。在28億元消費金額中，消費熱潮涵蓋多元類型，其中超過87%為餐飲、旅宿、零售等一般性消費，有效帶動觀光與在地商圈發展。另外縣市來台中消費達6.4億元，占比約22.8%，顯示台中對外地旅客具高度吸引力，跨區消費互動熱絡。

他說，外縣市來台中消費以鄰近縣市表現尤為亮眼，包括彰化縣登錄金額1.8億元、南投縣8400萬元、高雄市5700萬元，共有14個縣市在10天內於台中消費登錄突破千萬元，展現活動帶動跨縣市交流與旅遊消費的正向成果。

張峯源說，台中購物節原活動期間即創下374億元消費登錄新高，年成長率達5.9%，在「Hi8全城開趴」系列活動加乘效應下，總累積消費登錄金額順利突破400億元，創下新里程碑。

經發局提醒，台中購物節「Hi8」消費登錄延長至2月3日，除百萬現金加碼抽獎外，還有108萬元現金1名、百萬汽車1名及8萬8千元現金10名等多項好禮。

經發局長張峯源說，歲末正逢最強跨年活動及五月天演唱會舉辦，期間吸引約30萬人潮湧入台中。圖／台中市政府提供
經發局長張峯源說，歲末正逢最強跨年活動及五月天演唱會舉辦，期間吸引約30萬人潮湧入台中。圖／台中市政府提供
台中市經發局1月24日將在豐原樂天宮加碼抽出百萬現金大獎1名，回饋市民與消費者支持。圖／台中市政府提供
台中市經發局1月24日將在豐原樂天宮加碼抽出百萬現金大獎1名，回饋市民與消費者支持。圖／台中市政府提供

購物 跨年 演唱會

延伸閱讀

台中購物節3個外籍專屬1萬美元獎 帶動5198萬元消費

台中人衝了！全台最大「廚餘機補助」首日破2000件 1萬名額搶領中

高美濕地將有公廁了！砸1500萬設34個廁間及洗腳池 完工時間曝光

台中購物節今年登錄金額創新高 經發局提醒：要抽好宅須記住這件事

相關新聞

台中廚餘機補助限量1萬台賣到缺貨！盧秀燕：盤點經費、設防弊機制

台中市政府推出廚餘機補助，每台補助5000元，限量補助1萬台，大量民眾申請，市場上也賣到缺貨。市長盧秀燕表示，正在研究是...

演唱會經濟奏效！台中跨年10天創28億元消費 將加碼送百萬現金

因為跨年至新春期間接連有演唱會等大型活動登場，台中市長盧秀燕因此指示經發局掌握慶典經濟的「串聯效應」，推出「台中Hi8全...

中台灣燈會21公尺高嚕嚕米是主角 豐原也有姆明主題燈區

2026中台灣燈會將於2月15日小年夜在台中市中央公園登場，21公尺高、又稱嚕嚕米的姆明是主角；台中市政府水利局也在豐原...

國道4號橋下鳥棲息糞便落地面遇雨滑騎士摔車 會勘尋解方

鳥糞從天而降釀禍，豐原區國豐路三段旁國道4號橋下長期有鳥棲息，糞便掉落到道路地面堆積， 日前下雨鳥糞造成路面濕滑，多名騎...

中市廚餘機補助受歡迎 機型偏向乾燥型 學者建議這樣做更好

台中市家用廚餘機補助申請持續升溫，據經發局統計，僅開放4天申請數即突破5200件，而且從申請機型看來，乾燥型廚餘機最受青...

靜宜大學國企系USR攜手南社社區 左手香手作教室開幕

靜宜大學落實大學社會責任（USR），國際企業學系USR地方行銷策展團隊，攜手台中市清水區南社社區，共同設立「南風靜植」展...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。