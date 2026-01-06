演唱會經濟奏效！台中跨年10天創28億元消費 將加碼送百萬現金

因為跨年至新春期間接連有演唱會等大型活動登場，台中市長盧秀燕因此指示經發局掌握慶典經濟的「串聯效應」，推出「台中Hi8全城開趴」活動，延長台中購物節消費登錄。據經發局統計，這一策略在跨年的短短10天內，累積消費登錄金額突破28億元，其中外縣市消費達6.4億元，經濟帶動跨區消費成效顯著，台中購物節總累積消費登錄金額也正式突破400億元，顯示政策奏效。

經發局長張峯源說，歲末正逢最強跨年活動及五月天演唱會舉辦，期間吸引約30萬人潮湧入台中，捷運單日運量突破7.5萬人次創下通車新高，旅宿住房率最高達9成，經發局1月24日將在豐原樂天宮加碼抽出百萬現金大獎1名，回饋市民與消費者支持。

他說，「台中Hi8」透過大型活動密集串聯，成功形塑短時間內的「高密度消費」場景，展現城市整合活動與商機的動能。在28億元消費金額中，消費熱潮涵蓋多元類型，其中超過87%為餐飲、旅宿、零售等一般性消費，有效帶動觀光與在地商圈發展。另外縣市來台中消費達6.4億元，占比約22.8%，顯示台中對外地旅客具高度吸引力，跨區消費互動熱絡。

他說，外縣市來台中消費以鄰近縣市表現尤為亮眼，包括彰化縣登錄金額1.8億元、南投縣8400萬元、高雄市5700萬元，共有14個縣市在10天內於台中消費登錄突破千萬元，展現活動帶動跨縣市交流與旅遊消費的正向成果。

張峯源說，台中購物節原活動期間即創下374億元消費登錄新高，年成長率達5.9%，在「Hi8全城開趴」系列活動加乘效應下，總累積消費登錄金額順利突破400億元，創下新里程碑。