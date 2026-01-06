中市廚餘機補助受歡迎 機型偏向乾燥型 學者建議這樣做更好

台中市家用廚餘機補助申請持續升溫，據經發局統計，僅開放4天申請數即突破5200件，而且從申請機型看來，乾燥型廚餘機最受青睞，約占整體申請量8成，其次為生物分解型約兩成。還有民眾選購高階大容量機型，如單價近3萬元、容量達6公升的廚餘機，顯示補助不僅帶動入門款銷量，也成功促進高規格產品選購。

台大兼任助理教授洪堯棟曾任肥料廠副廠長，他日前曾提醒廚餘機處理過的廚餘尚不能做為肥料，僅是把廚餘乾燥和縮小的前段處理過程。他今再建議，家庭廚餘透過乾燥或生物分解、或兩者結合，可將廚餘縮小、減重，降低了焚化爐或掩埋場的負擔，有利於垃圾減量與循環利用，市府或可開線上課程，教導後端的處理，亦或可透過使用社區與學校共同處理設備或共用熟化場地，建立「家庭前端處理 + 專業後端處理」的完整供應鏈，讓在地堆肥場、黑水虻工廠或有機肥工廠完成最後一哩路。

經發局說，家用廚餘機補助不僅創下全台補助速度新高，也成為受矚目的環保政策話題。補助上線初期雖因短時間大量湧入造成系統瞬間負載，但市府即時完成系統擴充與分流優化，目前申請平台運作已趨穩定順暢。截至4日，累計申請件數已超過5200件，市府亦同步增派人力投入審查，加速案件處理進度。

從申請人分布觀察，北屯區以超過930件居全市之冠，其次為西屯區510件、南屯區430件，整體申請熱區與人口密集、住宅集中區域高度吻合，顯示補助政策有效深入市民日常生活。

在機型選擇方面，經發局說明，乾燥型廚餘機最受青睞，約占整體申請量8成，其次為生物分解型約兩成。多數市民選擇中高階機種，熱門品牌包括廚餘大師、廚福、DIKE、廚餘達人等。也有民眾選購高階大容量機型，如單價近3萬元、容量達6公升的 Panasonic 廚餘機，顯示補助不僅帶動入門款銷量，也成功促進高規格產品選購。