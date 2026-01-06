中台灣燈會21公尺高嚕嚕米是主角 豐原也有姆明主題燈區

2026中台灣燈會將於2月15日小年夜在台中市中央公園登場，21公尺高、又稱嚕嚕米的姆明是主角；台中市政府水利局也在豐原陽明市政大樓設置全球知名IP姆明家族（Moomin）主題燈飾，昨晚點燈正式亮相，已吸引民眾帶小孩拍照打卡。

水利局指出，活動除延續去年12月17日打造的「光之河谷‧幸福延續」冬季光環境燈區外，現場更加入3公尺高的巨型姆明氣模及多款家族主題燈飾，結合整點飄雪效果與光影裝置，營造濃厚北歐風情的「飄雪森林」，邀請民眾走進台中豐原，與姆明合影打卡、迎接新年。

市長盧秀燕表示，在燈會預告期間，台中各大公共場域將同步化身為姆明的幸福舞台，包括市民廣場設置全台最高、達21公尺的巨型姆明裝置，及火車站、高鐵站、中央公園、台中公園、台中國際會展中心、東區協園好宅、豐原陽明市政大樓前廣場、各區公所及文化場館，皆將陸續設置姆明及其親友的特色裝置或大型氣偶；台中捷運也將推出姆明彩繪車廂，邀請市民與遊客化身「幸福蜜馬」的收藏家，跟著嚕嚕米一起暢遊台中，感受城市滿滿的幸福氛圍。

水利局長范世億指出，水利局響應2026中台灣燈會活動，芬蘭經典童話角色「姆明家族」，以豐原陽明市政大樓前廣場為舞台，打造3公尺高姆明氣模作為主視覺，集結多位家族成員共同現身。現場搭配耶誕樹、台中城市行銷品牌「台中Hi 8‧全城開趴」夜間燈光投影，及整點飄雪效果。