靜宜大學國企系USR攜手南社社區 左手香手作教室開幕

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
靜宜USR攜手清水南社社區，成立「南風靜植」左手香展覽暨手作教室，展現世代共學成果。圖／靜宜大學提供
靜宜USR攜手清水南社社區，成立「南風靜植」左手香展覽暨手作教室，展現世代共學成果。圖／靜宜大學提供

靜宜大學落實大學社會責任（USR），國際企業學系USR地方行銷策展團隊，攜手台中市清水區南社社區，共同設立「南風靜植」展覽暨手作教室；結合在地特色植物左手香，發展手工皂與相關產品，透過展覽策劃及社區空間活化，展現學校與社區攜手共創地方產業、推動世代共學的具體成果。

「南風靜植」手作教室已開幕，南社社區長輩親自指導學生運用左手香製作手工皂，長輩成為教學者、學生化身學習者。

台中市清水區南社社區發展協會理事長劉翠華肯定社區長輩、志工與靜宜大學USR團隊的用心投入。她說透過世代共學與手作教室的成立，讓社區長輩持續學習、發揮所長，也讓青年走進社區、看見地方的力量。

靜宜大學國企系助理教授顏炘怡表示，USR地方行銷策展團隊長期推動「以長為師」學習模式，由社區長輩親自傳授左手香手工皂製作經驗，學生透過實作與課程整合，協助產品包裝、品牌打造與行銷規劃。2024年起，團隊陪伴南社社區長輩，將原本的香皂手作興趣結合在地左手香素材，逐步發展為具地方特色的手工皂、左手香膏等產品，使在地素材轉化為具故事性與市場潛力的社區產業；學生團隊憑藉此實務成果，榮獲創業創新競賽佳績。

顏炘怡說，去年起，靜宜團隊進一步聚焦南社社區閒置空間再造，歷經一年的規劃與實作，投入社會策展、空間設計、AI圖文影音製作及整合行銷企劃等學習歷程，從無到有完成場域建置，最終促成「南風靜植」展覽暨手作教室的啟用。「南風靜植」象徵一個品牌，及社區與靜宜USR長期共創的成果，也讓青年在實作中看見地方產業發展的多元可能。

參與的社區長輩分享，能將多年累積的經驗傳承給年輕世代，讓自己感到被需要與被肯定，也重新找回自信與成就感。國企系學生林昱君表示，透過實作學習，學會傾聽與尊重長者的經驗，也深化對在地素材與社區智慧的理解，並在問題解決、團隊合作與人際溝通等能力上獲得顯著成長。

靜宜大學透過「以長為師」學習模式，長輩與學生在實作中互學成長，展現世代共好精神。圖／靜宜大學提供
靜宜大學透過「以長為師」學習模式，長輩與學生在實作中互學成長，展現世代共好精神。圖／靜宜大學提供
清水南社社區長輩指導學生以左手香製作手工皂，長輩為師、學生學習，呈現溫暖世代共學畫面。圖／靜宜大學提供
清水南社社區長輩指導學生以左手香製作手工皂，長輩為師、學生學習，呈現溫暖世代共學畫面。圖／靜宜大學提供
清水南社社區理事長與長輩依循古禮製作紅蛋、貼上福氣標誌，為手作教室啟用獻上祝福。圖／靜宜大學提供
清水南社社區理事長與長輩依循古禮製作紅蛋、貼上福氣標誌，為手作教室啟用獻上祝福。圖／靜宜大學提供

