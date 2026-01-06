聽新聞
0:00 / 0:00

嚕嚕米是河馬？ 中台灣燈會掀話題

聯合報／ 記者余采瀅游振昇／台中報導
中台灣燈會打造超人氣IP「嚕嚕米」，中市府宣傳象徵「幸福蜜（Moomin）馬（馬年）」，被眾人戲稱是指「嚕」為馬。記者余采瀅/攝影
中台灣燈會打造超人氣IP「嚕嚕米」，中市府宣傳象徵「幸福蜜（Moomin）馬（馬年）」，被眾人戲稱是指「嚕」為馬。記者余采瀅/攝影

2026年中台灣元宵燈會尚未登場，話題已在網路延燒，今年燈會攜手芬蘭超人氣IP「姆明一族（The Moomins）」，宣傳打造「幸福蜜『馬』」，意外掀起「姆明是不是河馬」的論戰；無獨有偶，去年主燈「女媧」造型被形容「醜美」也引熱議，兩年燈會都有話題，未演先轟動。

2026中台灣元宵燈會2月15日小年夜在台中中央公園點燈，展期至3月3日元宵節，期間僅除夕休展。台中市長盧秀燕昨主持記者會，揭曉今年主題結合國際知名IP「姆明（Moomin）」，打造全台最大、長達60公尺的「極光下的姆明谷」主燈秀，並設置21公尺高巨型姆明、3D裸視動畫及騎鐵馬的姆明小提燈，主打沈浸式北歐童話氛圍。

「姆明」在台灣更被熟知的是叫「嚕嚕米」，曝光後有「嚕粉」在社群平台Threads抱不平，強調嚕嚕米不是河馬，而是芬蘭作家朵貝・楊笙筆下的精靈般小生物，直言「這會變成國際笑話」，引發論戰。對此，台中市觀旅局人員私下表示，內部討論時即清楚姆明並非河馬，官方宣傳從未如此定義，外界多因外型聯想誤解。

去年蛇年燈會，市府以女媧為主燈的造型，被網友形容「醜美」，網路掀起正反評價，討論度高，2026年的元宵燈會，台中又在話題戰場先馳得點，因此，副市長鄭照新認為能引起話題與關注，並非壞事。

盧秀燕指出，選擇姆明一族合作有3大原因：芬蘭蟬聯世界最幸福國家，與台中「幸福城市」形象契合；姆明故事背景多在森林與自然，呼應中央公園地景；再者，姆明誕生於二戰尾聲，80年來象徵和平、包容與愛，正是當代社會所需。至於「幸福蜜（Moomin）馬（馬年）」的創意命名，則是取其諧音與生肖趣味連結，而非物種指涉。

燈會內容方面，市府跨5個局處規畫7大展區，除主燈外，還有建設局「驚蟄界」、教育局「童趣歡樂谷」、民政局「幸福祈願村」、農業局「動物夢世界」等，融合西方經典IP、東方節慶文化與大型氣偶科技。觀旅局長陳美秀表示，姆明小提燈每日限量發送，融入鐵馬元素，象徵台中陽光、活力與永續旅遊。

延伸閱讀

俄貨輪涉毀電纜 芬蘭警：船錨撞擊前已拖行數十公里

中台灣燈會小年夜登場 姆明主燈小提燈曝光

中台灣燈會人氣IP嚕嚕米是河馬？嚕粉批錯誤亂指認

民間贈輪椅及嬰兒推車 供2026台灣燈會運用

相關新聞

嚕嚕米是河馬？ 中台灣燈會掀話題

2026年中台灣元宵燈會尚未登場，話題已在網路延燒，今年燈會攜手芬蘭超人氣IP「姆明一族（The Moomins）」，宣...

廣角鏡／大城風機工地打樁 驚動鄉民圍阻

再生能源業者規畫在彰化縣大城鄉台西村設置風力發電機組，當地村民組成大城鄉反風機自救會，上周到場抗議後，業者同意停工；自救...

集集線復駛 彩繪列車吸睛

台鐵集集支線因天災受損停駛逾4年，昨初步復駛到集集站，藝術家洪易打造的彩繪列車也首度亮相，交通部長陳世凱說，預計7月全線...

中市連鎖大型餐廳 牛肉壽喜燒飯裡有蟑螂

台中市一家連鎖餐廳的牛肉壽喜燒飯裡竟發現有蟑螂，消費者把畫面拍下丟上網。台中市政府食安處今天表示，已完成錄案，並將依程序...

台中霧峰光復新村水管破3天不得修 水公司曝包商不敢進場原因

台中市霧峰區光復新村的新生路63號附近，因水管破裂3天都未能得到修復，造成約800用戶沒有水用，民眾紛向民代陳情。根據水...

說好的停工呢？彰化大城鄉台西村民驚覺風機復工 臨時發動攔阻

風機業者前進彰化縣大城鄉台西村，村民強烈反對並在去年12月30日抗議，未料業者今復工打樁，村民中午臨時集結工地要求立刻停...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。