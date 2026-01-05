台中霧峰光復新村水管破3天不得修 水公司曝包商不敢進場原因

台中市霧峰區光復新村的新生路63號附近，因水管破裂3天都未能得到修復，造成約800用戶沒有水用，民眾紛向民代陳情。根據水公司了解後回覆，原來是承包廠商因為不熟悉元旦上路的營建剩餘土石方新制而不敢貿然開挖。不過，經過國土署與水公司協調後，包商下午已進場施工，預計今晚12時前可以修復。

包括立委顏寬恒、市議員江和樹和霧峰區坑口里長王中興今都對此案表示關心，江和樹一早還開直播反映此事，要求水公司此事不能拖，要盡速解決。

水公司第四區管理處下午表示，近日氣候溫差變化較大，導致霧峰區新生路63號前的口徑250mmCIP管前天破管，影響約800用戶。昨天已停水檢修，同時加派水車及設置5處臨時取水站，降低民眾用水不便。

經了解，因今年元月1日起針對土石方運送（棄）有新的規定，造成施工廠商對土方的運棄流程不清楚，才不敢貿然開工。但是修漏廠商已於下午4時左右進場搶修，預計於今晚12時可修繕完成並復水。

據顏寬恒服務團隊指出，因為內政部圖土管理署新頒布的「營建剩餘土石方產生源及處理地點運送證明文件及其格式」規定，土方運送需檢具營建剩餘土方清除機具裝置即時追蹤系統並維持正常運作，且經機關審驗通過的證明文件，才可以動工，導致承包廠商因為新規定而不敢貿然開挖。

國土署指出，業者在開工前須提報「剩餘土石方處理計畫書」經地方政府審查後才能開工，並依計畫進行土方交換或運至合法收容處理場所。提醒地方政府應本於管理權責適時抽查，確認業者是否有依照處理計畫執行。