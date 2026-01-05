中部縣市盼TPASS不中斷 籲中央盡快挹注補助

今年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，中部縣市都希望TPASS政策不中斷，請中央政府持續推動；彰化、雲林等縣府將先籌措財源支應，呼籲中央盡快挹注補助經費。

台中市交通局透過文字稿說明，台中市在112年7月1日推出中部地區TPASS定期票計畫，為維持中部地區定期票政策，仍請中央持續推動；屬地方政府應負擔的經費，台中市將依既有機制持續撥補各運具業者。

彰化縣政府表示，114年度中彰投苗跨城際通勤月票總經費新台幣2380萬元，中央經費2100萬元，縣府自籌280萬元；彰化縣都市內通勤月票總經費3490萬元，中央經費2980萬元，縣府自籌510萬元。

彰化縣府說，此通勤計畫為行政院年度例行工作，總經費以中央補助款占比8成以上，縣府將由縣府配合款先行支應，如有不足再以114年剩餘預算支應，後續仍需中央財源支應撥款給各運輸業者，若中央補助款未能正常撥補，將影響購買民眾使用公共運輸權益。

南投縣政府交通工程及管理所表示，南投縣都市內TPASS月票售價699元，經費中央補助9成、縣府1成，去年約售出7000張，中央政府總預算案卡關雖對南投影響相對小，仍希望盡快挹注。

縣府依慣例預先投入款項至悠遊卡、一卡通、愛金卡公司，將先從悠遊卡預投款勻支到另2家公司，預估今年第1季業務可持續運作。

雲林縣府表示，9成經費來自中央補助，但TPASS不能停，如錢一直沒撥下來，可能會暫時由縣府籌措財源支應，不過整年度經費恐超過2億元，對縣府會造成很大負擔。