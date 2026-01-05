快訊

警友站副站長七期豪宅虐死助理 檢播25分施虐影片「慘不忍睹」

川普忙突襲委國...不忘抽空與馬斯克共進美好晚餐 1句話曝心情

雙北捷運、公車「乘車碼」正式上路！手機支付搭車前5大重點一次看懂

中市廚餘機補助申請逾5200件 乾燥型占8成

中央社／ 台中5日電

台中市政府從今年起補助市民購置廚餘機，每台補助新台幣5000元，限量1萬台。市府今天表示，從2日開放線上申請起到4日止，申請件數逾5200件，其中以乾燥型機種占8成。

台中市廚餘機補助採線上申請方式，台中市經濟發展局表示，這次補助上線初期雖因短時間大量湧入造成系統瞬間負載，但市府即時完成系統擴充與分流優化，目前申請平台運作已趨穩定順暢。截至1月4日，累計申請件數已超過5200件，市府亦同步增派人力投入審查，加速案件處理進度。

從申請人分布觀察，經發局發現，北屯區以逾930件居全市之冠，其次為西屯區510件、南屯區430件，整體申請熱區與人口密集、住宅集中區域高度吻合，顯示補助政策已有效深入市民日常生活。

在機型選擇方面，經發局說明，乾燥型廚餘機最受青睞，約占整體申請量8成，其次為生物分解型約2成。多數市民選擇中高階機種，也有民眾選購高階大容量機型，如單價近3萬元、容量達6公升的廚餘機，顯示補助不僅帶動入門款銷量，也促進高規格產品選購。

經發局進一步分析發票金額分布，5000元以下申請件數為849件，約占2成；5001元至8000元區間則高達3105件，占近6成。

經發局也發現，許多業者配合政策推出特價與加碼優惠，例如5000元專案特賣、回饋折扣搭配市府最高5000元補助，讓不少市民實際自付金額降至3000元以下，即可購入原本萬元等級的廚餘機，補助誘因相當有感。

廚餘機 台中市 520

延伸閱讀

補助廚餘機1萬台…開放申請3天名額剩一半 盧秀燕：評估加碼

台中廚餘機萬台補助反應熱烈 盧秀燕：評估是否加碼

獨／廚餘機處理後的廚餘去哪裡？ 肥料廠前幹部示警：還不能當肥料

影／爆垃圾大戰？台中社區廚餘費暴漲7.2倍、3月起沒人收 住戶炸鍋了

相關新聞

說好的停工呢？彰化大城鄉台西村民驚覺風機復工 臨時發動攔阻

風機業者前進彰化縣大城鄉台西村，村民強烈反對並在去年12月30日抗議，未料業者今復工打樁，村民中午臨時集結工地要求立刻停...

中台灣燈會小年夜登場 姆明主燈小提燈曝光

2026中台灣元宵燈會將於2月15日小年夜在中央公園登場，今年燈會與Rights and Brands Asia（RBA...

中台灣燈會人氣IP嚕嚕米是河馬？嚕粉批錯誤亂指認

中台灣燈會人氣IP「姆明」是河馬？今天引起網路論戰，有姆明粉絲說，嚕嚕米不是河馬，而是芬蘭的精靈，竟有很多人看到後都將嚕...

彰化前縣議員江熊一楓涉詐領助理費遭羈押 牽動地方選情

彰化縣前縣議員江熊一楓涉及任內人頭詐領助理費，去年12月24日遭約談後移送偵辦，被准押迄今，她的律師進行認罪協商但未有具...

補助廚餘機1萬台…開放申請3天名額剩一半 盧秀燕：評估加碼

台中市1月2日起推出家用廚餘機補助計畫，限量1萬台，許多市民搶購限量名額登記，開放申請短短3天即吸引近5000戶申請，多...

全台唯一海牛學校校長魏清水辭世 好友讚：海牛文化之父

創辦全台唯一海牛學校並自任「校長」的魏清水，本月3日下午病故，好友和曾參加海牛學校活動的民眾紛紛上網悼念，稱讚他是台灣海...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。