說好的停工呢？彰化大城鄉台西村民驚覺風機復工 臨時發動攔阻

風機業者前進彰化縣大城鄉台西村，村民強烈反對並在去年12月30日抗議，未料業者今復工打樁，村民中午臨時集結工地要求立刻停工，並撂話「每次施工必發動村民抗議」，絕對抗爭到底。

風機業者施工地點在中央劃設的「大城鄉低地力」風電專區內，中央後來改口稱不是低地力，但業者申請案已審查過關，去年2月在彰化區漁會大城鄉辦事處舉辦說明會，當地居民一致反對。業者去年12月間動工，引起民眾反彈，12月30日前往抗議，獲業者同意停工。

台西村民昨（4日）成立大城鄉反風機自救會，今風機業者復工打基樁，隆隆聲響驚動民眾，中午12點30分自救會臨時發動抗議，數十人到工地阻止施工，怒斥業者說話不算話，去年12月30日答應停工今卻「偷偷復工」，民眾要求立即停工否則包圍抗議。工地負責人同意停工，已撤離工作人員。

自救會長康銘博說，台西村已有1支陸域風機，距離村莊約800公尺，夜間農民到田間工作都聽見風機低頻噪音，像「直升機起飛但飛不起來」，現在風機業者將在村莊聚落約200公尺處分設兩支風機，「村莊以後還能住嗎？」