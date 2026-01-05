快訊

說好的停工呢？彰化大城鄉台西村民驚覺風機復工 臨時發動攔阻

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
再生能源業者動工埋基樁，被彰化縣大城鄉反風機自救會和彰化縣環保聯盟聯手阻擋。圖／彰化縣環保聯盟提供
再生能源業者動工埋基樁，被彰化縣大城鄉反風機自救會和彰化縣環保聯盟聯手阻擋。圖／彰化縣環保聯盟提供

風機業者前進彰化縣大城鄉台西村，村民強烈反對並在去年12月30日抗議，未料業者今復工打樁，村民中午臨時集結工地要求立刻停工，並撂話「每次施工必發動村民抗議」，絕對抗爭到底。

風機業者施工地點在中央劃設的「大城鄉低地力」風電專區內，中央後來改口稱不是低地力，但業者申請案已審查過關，去年2月在彰化區漁會大城鄉辦事處舉辦說明會，當地居民一致反對。業者去年12月間動工，引起民眾反彈，12月30日前往抗議，獲業者同意停工。

台西村民昨（4日）成立大城鄉反風機自救會，今風機業者復工打基樁，隆隆聲響驚動民眾，中午12點30分自救會臨時發動抗議，數十人到工地阻止施工，怒斥業者說話不算話，去年12月30日答應停工今卻「偷偷復工」，民眾要求立即停工否則包圍抗議。工地負責人同意停工，已撤離工作人員。

自救會長康銘博說，台西村已有1支陸域風機，距離村莊約800公尺，夜間農民到田間工作都聽見風機低頻噪音，像「直升機起飛但飛不起來」，現在風機業者將在村莊聚落約200公尺處分設兩支風機，「村莊以後還能住嗎？」

已通過審查的風機高度近170公尺，約56層樓高，風機塔架距離羊舍210公尺、雞舍250公尺、台西村聚落350公尺、頂庄聚落470公尺。康銘博表示，新風機設置地點與他的地瓜田僅約170公尺，每天在像大巨人、風葉日夜轉動的風機底下工作，光是想像就很有壓力；他和自救會成員將每天注意風機業者的動作，未來只要動工，自救會人員會放下手邊工作趕到工地抗議。

彰化縣大城鄉反風機自救會和彰化縣環保聯盟抗議再生能源業者動工埋基樁。圖／彰化縣環保聯盟提供
彰化縣大城鄉反風機自救會和彰化縣環保聯盟抗議再生能源業者動工埋基樁。圖／彰化縣環保聯盟提供
彰化縣大城鄉反風機自救會成員阻擋再生能源業者動工埋基樁。圖／彰化縣環保聯盟提供
彰化縣大城鄉反風機自救會成員阻擋再生能源業者動工埋基樁。圖／彰化縣環保聯盟提供

