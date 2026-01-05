中台灣燈會小年夜登場 姆明主燈小提燈曝光

2026中台灣元宵燈會將於2月15日小年夜在中央公園登場，今年燈會與Rights and Brands Asia（RBA）旗下國際知名IP「姆明一族(The Moomins)」跨界合作，結合超人氣IP「姆明（Moomin）」，將有全台最大60公尺「極光下的姆明谷」主燈秀，更有21公尺巨型姆明與騎鐵馬的姆明小提燈。

台中市長盧秀燕表示，台中許多大型節慶活動與人氣IP合作，今年燈會選擇芬蘭的「姆明一族(The Moomins)」IP有三大原因，首先芬蘭獲評為全球最幸福國家，與台中有個幸福的連結；二來姆明是住在森林裡的小生物，故事場景扣合中央公園美麗且多樣的地景；最後姆明一族的故事誕生於二戰的尾聲，風靡全球80年後，世人對和平的渴望沒變，台中將攜手經典長紅的姆明，帶來這場充滿愛與包容的幸福燈會。

觀旅局指出，中台灣燈會展期16天，自2月15日（小年夜）點燈至3月3日（元宵節）閉幕，期間僅除夕休展。中市府跨5個機關於中央公園佈置7大展區，今年主燈設計除將以全台最大的60公尺巨型童話場景打造「極光下的姆明谷」，更結合全台首創的「IP機械動態氣膜」，展演如置身北歐般夢幻的沉浸式極光主燈秀。

另外，還有建設局「驚蟄界」、教育局「童趣歡樂谷」、民政局「幸福祈願村」、農業局「動物夢世界」等主題展區，巧妙融合西方經典IP、東方文化節慶、大型氣偶科技及傳統花燈工藝。

觀旅局長陳美秀說，今年小提燈特別融入鐵馬的元素，展現台中陽光、活力、永續旅遊的城市形象，姆明小提燈將於燈會期間每日下午4時開放排隊，4時30分開始限量發送，每人限領1盞。