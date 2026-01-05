快訊

衝上3萬點！台股大漲755.23點 三大法人只買超31億元

新北男騎重機北宜過彎跨雙黃線 猛撞對向轎車送醫命危

委內瑞拉石油產業遭美接管 俄中數十億桶權益去向不明

聽新聞
0:00 / 0:00

中台灣燈會小年夜登場 姆明主燈小提燈曝光

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
2026中台灣元宵燈會將於2月15日小年夜在中央公園登場，今年燈會結合超人氣IP「姆明（Moomin）」，將有全台最大60公尺「極光下的姆明谷」主燈秀。圖/台中市政府提供
2026中台灣元宵燈會將於2月15日小年夜在中央公園登場，今年燈會結合超人氣IP「姆明（Moomin）」，將有全台最大60公尺「極光下的姆明谷」主燈秀。圖/台中市政府提供

2026中台灣元宵燈會將於2月15日小年夜在中央公園登場，今年燈會與Rights and Brands Asia（RBA）旗下國際知名IP「姆明一族(The Moomins)」跨界合作，結合超人氣IP「姆明（Moomin）」，將有全台最大60公尺「極光下的姆明谷」主燈秀，更有21公尺巨型姆明與騎鐵馬的姆明小提燈。

台中市長盧秀燕表示，台中許多大型節慶活動與人氣IP合作，今年燈會選擇芬蘭的「姆明一族(The Moomins)」IP有三大原因，首先芬蘭獲評為全球最幸福國家，與台中有個幸福的連結；二來姆明是住在森林裡的小生物，故事場景扣合中央公園美麗且多樣的地景；最後姆明一族的故事誕生於二戰的尾聲，風靡全球80年後，世人對和平的渴望沒變，台中將攜手經典長紅的姆明，帶來這場充滿愛與包容的幸福燈會。

觀旅局指出，中台灣燈會展期16天，自2月15日（小年夜）點燈至3月3日（元宵節）閉幕，期間僅除夕休展。中市府跨5個機關於中央公園佈置7大展區，今年主燈設計除將以全台最大的60公尺巨型童話場景打造「極光下的姆明谷」，更結合全台首創的「IP機械動態氣膜」，展演如置身北歐般夢幻的沉浸式極光主燈秀。

另外，還有建設局「驚蟄界」、教育局「童趣歡樂谷」、民政局「幸福祈願村」、農業局「動物夢世界」等主題展區，巧妙融合西方經典IP、東方文化節慶、大型氣偶科技及傳統花燈工藝。

觀旅局長陳美秀說，今年小提燈特別融入鐵馬的元素，展現台中陽光、活力、永續旅遊的城市形象，姆明小提燈將於燈會期間每日下午4時開放排隊，4時30分開始限量發送，每人限領1盞。

為了分享姆明跨世代角色魅力，市府特別在市民廣場打造身高達21公尺的「巨型姆明」，另有3D裸視螢幕，民眾可看著「姆明一族」喝咖啡、吹泡泡和跳出框外等超逼真的沉浸式互動宣傳片，姆明裸視3D動畫每日上午10點到晚上10點，每15分鐘播放一次。

台中市府特別在市民廣場打造身高達21公尺的「巨型姆明」。記者余采瀅/攝影
台中市府特別在市民廣場打造身高達21公尺的「巨型姆明」。記者余采瀅/攝影

台灣燈會 極光 元宵節

延伸閱讀

中台灣燈會人氣IP嚕嚕米是河馬？嚕粉批錯誤亂指認

民間贈輪椅及嬰兒推車 供2026台灣燈會運用

中台灣燈會小年夜開幕 姆明一族IP及小提燈亮相

芬蘭男性基督徒增長 青年紛紛接受堅信禮

相關新聞

中台灣燈會人氣IP嚕嚕米是河馬？嚕粉批錯誤亂指認

中台灣燈會人氣IP「姆明」是河馬？今天引起網路論戰，有姆明粉絲說，嚕嚕米不是河馬，而是芬蘭的精靈，竟有很多人看到後都將嚕...

補助廚餘機1萬台…開放申請3天名額剩一半 盧秀燕：評估加碼

台中市1月2日起推出家用廚餘機補助計畫，限量1萬台，許多市民搶購限量名額登記，開放申請短短3天即吸引近5000戶申請，多...

全台唯一海牛學校校長魏清水辭世 好友讚：海牛文化之父

創辦全台唯一海牛學校並自任「校長」的魏清水，本月3日下午病故，好友和曾參加海牛學校活動的民眾紛紛上網悼念，稱讚他是台灣海...

說好的停工呢？彰化大城鄉台西村民驚覺風機復工 臨時發動攔阻

風機業者前進彰化縣大城鄉台西村，村民強烈反對並在去年12月30日抗議，未料業者今復工打樁，村民中午臨時集結工地要求立刻停...

中台灣燈會小年夜登場 姆明主燈小提燈曝光

2026中台灣元宵燈會將於2月15日小年夜在中央公園登場，今年燈會與Rights and Brands Asia（RBA...

彰化前縣議員江熊一楓涉詐領助理費遭羈押 牽動地方選情

彰化縣前縣議員江熊一楓涉及任內人頭詐領助理費，去年12月24日遭約談後移送偵辦，被准押迄今，她的律師進行認罪協商但未有具...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。