快訊

衝上3萬點！台股大漲755.23點 三大法人只買超31億元

新北男騎重機北宜過彎跨雙黃線 猛撞對向轎車送醫命危

委內瑞拉石油產業遭美接管 俄中數十億桶權益去向不明

中台灣燈會人氣IP嚕嚕米是河馬？嚕粉批錯誤亂指認

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
中台灣元宵燈會將於2月15日小年夜在台中市中央公園登場，台中市長盧秀燕今天主持記者會，揭曉今年燈會結合超人氣IP「姆明（Moomin）」。圖／台中市府提供
中台灣元宵燈會將於2月15日小年夜在台中市中央公園登場，台中市長盧秀燕今天主持記者會，揭曉今年燈會結合超人氣IP「姆明（Moomin）」。圖／台中市府提供

台灣燈會人氣IP「姆明」是河馬？今天引起網路論戰，有姆明粉絲說，嚕嚕米不是河馬，而是芬蘭的精靈，竟有很多人看到後都將嚕嚕米寫成河馬，他認為這是國際笑話。

2026中台灣元宵燈會將於2月15日小年夜在中央公園登場，台中市長盧秀燕今天主持記者會，正式揭曉今年燈會結合超人氣IP「姆明（Moomin）」，將有全台最大60公尺「極光下的姆明谷」主燈秀，更有21公尺巨型姆明與3D裸視動畫限時亮相。

盧秀燕說，芬蘭蟬聯世界最幸福國家，與台中「最幸福城市」意象契合，今年適逢姆明80周年，姆明的形象常被誤認為可愛河馬，與「馬年」趣味呼應，因此巧妙連結「馬年」意象，打造「幸福蜜（Moomin）馬（馬年）」主題，邀請全國民眾齊聚台中，開啟最甜蜜幸福的新年篇章。

有民眾在網路Threads發文說，拜託中台灣燈會主辦單位查證，嚕嚕米不是河馬，不是快龍，嚕嚕米是芬蘭的精靈；有網友說他是嚕粉，看到台中市府宣傳嚕嚕米寫出「幸福蜜馬」，很多人臉書幾乎每篇都將嚕嚕米寫成河馬，他受不了才網路發文為嚕嚕米抱不平。

台中市觀旅局是主辦單位，據了解，該單位討論今年主題嚕嚕米時，也認為外型可愛像河馬，其實不是，因此宣傳時從未提及是河馬，可能網友討論時誤解；據指出，盧秀燕知道嚕嚕米被誤認是河馬後網路熱議，她認為有討論熱度很好。

中台灣元宵燈會將於2月15日小年夜在台中市中央公園登場，台中市長盧秀燕今天主持記者會，揭曉今年燈會結合超人氣IP「姆明（Moomin）」。圖／台中市府提供
中台灣元宵燈會將於2月15日小年夜在台中市中央公園登場，台中市長盧秀燕今天主持記者會，揭曉今年燈會結合超人氣IP「姆明（Moomin）」。圖／台中市府提供

河馬 台灣燈會 網路 芬蘭

延伸閱讀

補助廚餘機1萬台…開放申請3天名額剩一半 盧秀燕：評估加碼

中台灣燈會小年夜開幕 姆明一族IP及小提燈亮相

台中廚餘機萬台補助反應熱烈 盧秀燕：評估是否加碼

藍營台中市長「姐弟之爭」傳16日協調 盧秀燕不表態、有動作

相關新聞

中台灣燈會人氣IP嚕嚕米是河馬？嚕粉批錯誤亂指認

中台灣燈會人氣IP「姆明」是河馬？今天引起網路論戰，有姆明粉絲說，嚕嚕米不是河馬，而是芬蘭的精靈，竟有很多人看到後都將嚕...

補助廚餘機1萬台…開放申請3天名額剩一半 盧秀燕：評估加碼

台中市1月2日起推出家用廚餘機補助計畫，限量1萬台，許多市民搶購限量名額登記，開放申請短短3天即吸引近5000戶申請，多...

全台唯一海牛學校校長魏清水辭世 好友讚：海牛文化之父

創辦全台唯一海牛學校並自任「校長」的魏清水，本月3日下午病故，好友和曾參加海牛學校活動的民眾紛紛上網悼念，稱讚他是台灣海...

說好的停工呢？彰化大城鄉台西村民驚覺風機復工 臨時發動攔阻

風機業者前進彰化縣大城鄉台西村，村民強烈反對並在去年12月30日抗議，未料業者今復工打樁，村民中午臨時集結工地要求立刻停...

中台灣燈會小年夜登場 姆明主燈小提燈曝光

2026中台灣元宵燈會將於2月15日小年夜在中央公園登場，今年燈會與Rights and Brands Asia（RBA...

彰化前縣議員江熊一楓涉詐領助理費遭羈押 牽動地方選情

彰化縣前縣議員江熊一楓涉及任內人頭詐領助理費，去年12月24日遭約談後移送偵辦，被准押迄今，她的律師進行認罪協商但未有具...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。