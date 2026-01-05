中台灣燈會人氣IP嚕嚕米是河馬？嚕粉批錯誤亂指認

中台灣燈會人氣IP「姆明」是河馬？今天引起網路論戰，有姆明粉絲說，嚕嚕米不是河馬，而是芬蘭的精靈，竟有很多人看到後都將嚕嚕米寫成河馬，他認為這是國際笑話。

2026中台灣元宵燈會將於2月15日小年夜在中央公園登場，台中市長盧秀燕今天主持記者會，正式揭曉今年燈會結合超人氣IP「姆明（Moomin）」，將有全台最大60公尺「極光下的姆明谷」主燈秀，更有21公尺巨型姆明與3D裸視動畫限時亮相。

盧秀燕說，芬蘭蟬聯世界最幸福國家，與台中「最幸福城市」意象契合，今年適逢姆明80周年，姆明的形象常被誤認為可愛河馬，與「馬年」趣味呼應，因此巧妙連結「馬年」意象，打造「幸福蜜（Moomin）馬（馬年）」主題，邀請全國民眾齊聚台中，開啟最甜蜜幸福的新年篇章。

有民眾在網路Threads發文說，拜託中台灣燈會主辦單位查證，嚕嚕米不是河馬，不是快龍，嚕嚕米是芬蘭的精靈；有網友說他是嚕粉，看到台中市府宣傳嚕嚕米寫出「幸福蜜馬」，很多人臉書幾乎每篇都將嚕嚕米寫成河馬，他受不了才網路發文為嚕嚕米抱不平。