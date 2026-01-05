快訊

衝上3萬點！台股大漲755.23點 三大法人只買超31億元

新北男騎重機北宜過彎跨雙黃線 猛撞對向轎車送醫命危

委內瑞拉石油產業遭美接管 俄中數十億桶權益去向不明

彰化前縣議員江熊一楓涉詐領助理費遭羈押 牽動地方選情

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣議員江熊一楓涉及縣議員任內詐領助理費案被羈押。本報資料照片
彰化縣議員江熊一楓涉及縣議員任內詐領助理費案被羈押。本報資料照片

彰化縣前縣議員江熊一楓涉及任內人頭詐領助理費，去年12月24日遭約談後移送偵辦，被准押迄今，她的律師進行認罪協商但未有具體結果，在元月12日之前若不能交保獲釋，江熊一楓將無緣參選下屆縣議員，並牽動北斗區民進黨縣議員選情。

彰化地檢署對江熊一楓涉案三緘其口，未透露任何案情。據了解，江熊一楓曾任三屆縣議員，被查出縣議員第一任的任期內涉嫌借用人頭領取助理費，金額多達600萬元，去年12月被約談後移送偵辦，因有串供等嫌疑檢方聲押獲准，

北斗區縣議員有5席，歷屆選舉證明民進黨有當選兩席的實力，本屆選舉3人競爭「網內互打」，僅李俊諭當選。江熊一楓有意東山再起已開始積極活動，地方盛傳莿仔埤圳產業文化協會執行長巫宛萍也要參選下屆縣議員，可能讓民進黨重演3人競爭局面。

地方政界人士指出，江熊一楓早年和夫婿前立委江昭儀同屬黨內正義連線，正義連線消失後，江熊一楓向黨內派系正國會靠攏，巫宛萍是行政院中部辦公室副執行長吳音寧的重要助手，與吳同屬新潮流，縣議員李俊諭沒明顯派系，若是3人競爭兩席縣議員至少1人落選，江熊一楓弊案纏身剩下李俊諭和巫宛萍參選，大幅提高同時當選機率。

地方政界人士表示，江熊一楓涉案金額高達600萬元，「代誌很難解」，短時期內要交保恐怕有難度，不過「凡事不排除可能」，如果在民進黨彰化縣黨部開放縣議員登記之前能交保獲釋，江熊一楓還是有參選縣議員的機會。

議員 江熊一楓

延伸閱讀

涉詐領助理費案 彰化前縣議員江熊一楓被收押禁見

涉助理費案 前彰化縣議員江熊一楓遭收押禁見

半夜惡火燒輪胎倉庫 彰化消防局動員8分隊逾1小時滅火

謝衣鳯表態爭取提名彰化縣長 今與謝典霖坐一起…姐弟同台幾乎0互動

相關新聞

中台灣燈會人氣IP嚕嚕米是河馬？嚕粉批錯誤亂指認

中台灣燈會人氣IP「姆明」是河馬？今天引起網路論戰，有姆明粉絲說，嚕嚕米不是河馬，而是芬蘭的精靈，竟有很多人看到後都將嚕...

補助廚餘機1萬台…開放申請3天名額剩一半 盧秀燕：評估加碼

台中市1月2日起推出家用廚餘機補助計畫，限量1萬台，許多市民搶購限量名額登記，開放申請短短3天即吸引近5000戶申請，多...

全台唯一海牛學校校長魏清水辭世 好友讚：海牛文化之父

創辦全台唯一海牛學校並自任「校長」的魏清水，本月3日下午病故，好友和曾參加海牛學校活動的民眾紛紛上網悼念，稱讚他是台灣海...

說好的停工呢？彰化大城鄉台西村民驚覺風機復工 臨時發動攔阻

風機業者前進彰化縣大城鄉台西村，村民強烈反對並在去年12月30日抗議，未料業者今復工打樁，村民中午臨時集結工地要求立刻停...

中台灣燈會小年夜登場 姆明主燈小提燈曝光

2026中台灣元宵燈會將於2月15日小年夜在中央公園登場，今年燈會與Rights and Brands Asia（RBA...

彰化前縣議員江熊一楓涉詐領助理費遭羈押 牽動地方選情

彰化縣前縣議員江熊一楓涉及任內人頭詐領助理費，去年12月24日遭約談後移送偵辦，被准押迄今，她的律師進行認罪協商但未有具...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。