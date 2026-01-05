彰化前縣議員江熊一楓涉詐領助理費遭羈押 牽動地方選情

彰化縣前縣議員江熊一楓涉及任內人頭詐領助理費，去年12月24日遭約談後移送偵辦，被准押迄今，她的律師進行認罪協商但未有具體結果，在元月12日之前若不能交保獲釋，江熊一楓將無緣參選下屆縣議員，並牽動北斗區民進黨縣議員選情。

彰化地檢署對江熊一楓涉案三緘其口，未透露任何案情。據了解，江熊一楓曾任三屆縣議員，被查出縣議員第一任的任期內涉嫌借用人頭領取助理費，金額多達600萬元，去年12月被約談後移送偵辦，因有串供等嫌疑檢方聲押獲准，

北斗區縣議員有5席，歷屆選舉證明民進黨有當選兩席的實力，本屆選舉3人競爭「網內互打」，僅李俊諭當選。江熊一楓有意東山再起已開始積極活動，地方盛傳莿仔埤圳產業文化協會執行長巫宛萍也要參選下屆縣議員，可能讓民進黨重演3人競爭局面。

地方政界人士指出，江熊一楓早年和夫婿前立委江昭儀同屬黨內正義連線，正義連線消失後，江熊一楓向黨內派系正國會靠攏，巫宛萍是行政院中部辦公室副執行長吳音寧的重要助手，與吳同屬新潮流，縣議員李俊諭沒明顯派系，若是3人競爭兩席縣議員至少1人落選，江熊一楓弊案纏身剩下李俊諭和巫宛萍參選，大幅提高同時當選機率。

地方政界人士表示，江熊一楓涉案金額高達600萬元，「代誌很難解」，短時期內要交保恐怕有難度，不過「凡事不排除可能」，如果在民進黨彰化縣黨部開放縣議員登記之前能交保獲釋，江熊一楓還是有參選縣議員的機會。