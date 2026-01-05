快訊

台股站上三萬收30,105點續創歷史新高 權王台積電登1,670元、大漲85元

從狂賣891戶到只賣41戶 全台十大預售慘區曝光

對話透露有毒關係！精神科醫：立刻遠離「常用2個地雷關鍵詞」的人

補助廚餘機1萬台…開放申請3天名額剩一半 盧秀燕：評估加碼

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天出席2026中台灣燈會記者會。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕今天出席2026中台灣燈會記者會。記者余采瀅／攝影

台中市1月2日起推出家用廚餘機補助計畫，限量1萬台，許多市民搶購限量名額登記，開放申請短短3天即吸引近5000戶申請，多位市議員呼籲市府加碼補助。台中市長盧秀燕表示，台中補助數量最多，也是六都唯一，會評估是否加碼補助。

台中市每日家戶廚餘約180噸，為因應明年全面禁止家戶社區廚餘養豬政策，盧秀燕宣布從明年1月2日起，將補助家戶購置廚餘機，每台補助5000元，可補助1萬台。

中市府推出家用廚餘機補助計畫，開放申請3天，已吸引近5000戶申請。在地家電業者表示，第一天就有20多組客人指名要買可申請補助的機型，詢問度比往年高出許多。另有廚餘機製造商說，補助公告後短短3天銷量已突破850台，幾乎等同過去一整年的銷售量。

盧秀燕今天出席2026中台灣燈會記者會表示，台中市補助家戶廚餘機全國數量最多，也是六都唯一，廚餘機符合都會城市需求，開放補助三天，已經有近5000件申請，顯示這是很大需求；如後續登記仍很熱烈，會評估是否加碼補助。

環保局指出，補助廚餘機類型包括生物分解型、乾燥處理型、混合處理型；不補助粉碎型廚餘機、冷藏冷凍型廚餘機。只要去年6月30日前設籍台中市，今年1月2日起即可申請補助，補助款用罄即停止受理。

廚餘機 盧秀燕 台中市 補助款 名額

延伸閱讀

中台灣燈會小年夜開幕 姆明一族IP及小提燈亮相

台中廚餘機萬台補助反應熱烈 盧秀燕：評估是否加碼

藍營台中市長「姐弟之爭」傳16日協調 盧秀燕不表態、有動作

元旦升旗…台中市長任內最後一次 盧秀燕強調「和平安全台灣才會富強」

相關新聞

補助廚餘機1萬台…開放申請3天名額剩一半 盧秀燕：評估加碼

台中市1月2日起推出家用廚餘機補助計畫，限量1萬台，許多市民搶購限量名額登記，開放申請短短3天即吸引近5000戶申請，多...

全台唯一海牛學校校長魏清水辭世 好友讚：海牛文化之父

創辦全台唯一海牛學校並自任「校長」的魏清水，本月3日下午病故，好友和曾參加海牛學校活動的民眾紛紛上網悼念，稱讚他是台灣海...

彰化前縣議員江熊一楓涉詐領助理費遭羈押 牽動地方選情

彰化縣前縣議員江熊一楓涉及任內人頭詐領助理費，去年12月24日遭約談後移送偵辦，被准押迄今，她的律師進行認罪協商但未有具...

國4橋下環保志工用地保住 民代協調限縮範圍有條件續租

國道4號高架道路下出租台中神岡區溪洲里環保資收站使用案今天辦現勘協調會，高公局原擬取消出租988平方公尺用地供環保資收站...

豐原監理站今起標售車號牌 自用小客貨車CBV及交通車KQA

豐原監理站今天上午11時起至1月7日上午11時止，辦理網路公開競標，標售自用小客貨車號牌CBV-0001到5000共29...

埔里民眾反對設掩埋場 環評一階卡關

南投縣埔里鎮南港溪上游設置廢棄物掩埋場案，昨舉行第一階段環境影響評估審查會，引發地方強烈反彈。超過300人到場外抗議，要...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。