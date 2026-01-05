補助廚餘機1萬台…開放申請3天名額剩一半 盧秀燕：評估加碼
台中市1月2日起推出家用廚餘機補助計畫，限量1萬台，許多市民搶購限量名額登記，開放申請短短3天即吸引近5000戶申請，多位市議員呼籲市府加碼補助。台中市長盧秀燕表示，台中補助數量最多，也是六都唯一，會評估是否加碼補助。
台中市每日家戶廚餘約180噸，為因應明年全面禁止家戶社區廚餘養豬政策，盧秀燕宣布從明年1月2日起，將補助家戶購置廚餘機，每台補助5000元，可補助1萬台。
中市府推出家用廚餘機補助計畫，開放申請3天，已吸引近5000戶申請。在地家電業者表示，第一天就有20多組客人指名要買可申請補助的機型，詢問度比往年高出許多。另有廚餘機製造商說，補助公告後短短3天銷量已突破850台，幾乎等同過去一整年的銷售量。
盧秀燕今天出席2026中台灣燈會記者會表示，台中市補助家戶廚餘機全國數量最多，也是六都唯一，廚餘機符合都會城市需求，開放補助三天，已經有近5000件申請，顯示這是很大需求；如後續登記仍很熱烈，會評估是否加碼補助。
環保局指出，補助廚餘機類型包括生物分解型、乾燥處理型、混合處理型；不補助粉碎型廚餘機、冷藏冷凍型廚餘機。只要去年6月30日前設籍台中市，今年1月2日起即可申請補助，補助款用罄即停止受理。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言