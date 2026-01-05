中台灣燈會小年夜開幕 姆明一族IP及小提燈亮相

中台灣燈會「幸福蜜馬」2月15日小年夜開幕，台中市長盧秀燕今天說，與來自芬蘭的國際IP「姆明一族」（TheMoomins）合作，打造「極光下的姆明谷」與騎鐵馬的姆明小提燈。

台中市政府在市民廣場舉辦記者會，盧秀燕、立法院副院長江啟臣、中國國民黨籍立法委員楊瓊瓔及羅廷瑋出席，現場有高21公尺巨型姆明及裸視3D動畫亮相，騎鐵馬的姆明小提燈同步登場。

盧秀燕表示，燈會2月15日到3月3日在水湳中央公園舉行，除夕當天休展。主燈設計全台最大巨型童話場景，打造「極光下的姆明谷」，結合全台首創「IP機械動態氣膜」，展演置身北歐般夢幻沉浸式極光秀，還有中市府5局處設主題展區，歡迎全國民眾春節到台中賞燈。

為營造「台中全城MOOMIN ON！」幸福氛圍，盧秀燕說，燈會開幕前除市民廣場巨型姆明，包括高鐵台中站、台中火車站、台中公園、台中國際會展中心、各區公所及文化場館等將有姆明和親友特色裝置，台中捷運更有姆明彩繪車廂。