台中廚餘機萬台補助反應熱烈 盧秀燕：評估是否加碼

台中市政府今年起推出補助市民購置廚餘機每台5000元、限量1萬台，市民反應熱烈，市議員紛要求加碼；市長盧秀燕今天說，會從善如流，看未來幾天趨勢再評估是否加碼補助。

中央宣布家戶廚餘從今年起禁止養豬，為協助廚餘去化，市府從今年元旦起補助市民購買廚餘機，每台補助新台幣5000元、限量補助1萬台，額滿為止；2日開放市民線上申請，因為申請踴躍，一度造成網路卡頓。

國民黨台中市議員陳文政表示，申辦熱度遠超預期，顯示市民對廚餘自行處理有高度意願，呼籲市府儘速研議滾動加碼，並規劃第2波補助方案。

國民黨台中市議員邱愛珊指出，市府首波規劃補助1萬台，政策公布後即引發市民高度關注與踴躍申請，目前申請數量約5000台，顯示市民對「源頭減量、就地處理廚餘」的實際需求與高度認同，「好的政策，市民已用行動支持，市府就應勇敢加碼」。

盧秀燕上午出席中台灣燈會記者會接受媒體聯訪時表示，台中市廚餘機補助是全國數量最多、也是六都唯一，因為非常符合都會城市需求，所以開放補助3天以來，已有約5000件申請；由於市府規定要先購買，再持發票及保證卡上網申請，表示已有5000人已購買，代表這是很大需求。

對於補助是否加碼，盧秀燕認為，台中市補助數量1萬台是全國最多，3天來已登錄5000台，要看未來幾天趨勢再做評估；因為要看後半段民眾是否還是很熱烈搶登記，市府會再做整體評估。

盧秀燕說，當初市議會不分黨派市議員都建議補助廚餘機，「我們聽進了，從善如流」；現在有人喊加碼補助，也會評估，到時候再跟大家報告。