埔里民眾反對設掩埋場 環評一階卡關

南投縣埔里鎮南港溪上游設置廢棄物掩埋場案，昨舉行第一階段環境影響評估審查會，引發地方強烈反彈。超過300人到場外抗議，要求業者自行撤案，否則不排除將升高抗爭規模。環評委員審查後決議，該案暫不進入二階環評。

允捷公司申請設置24.62公頃廢棄物掩埋場，場址位於南港溪上游，鄰近埔里淨水廠取水口。由於埔里全鎮民生與農業高度仰賴地下水，地方憂心一旦發生滲漏，恐汙染水源，對飲用水與農業造成長期衝擊。

埔里鎮長廖志城、立委馬文君、羅美玲、縣議員陳宜君、蘇昱誠、黃世芳等人，率「反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟」到場表達反對立場，並帶來逾3萬份連署書，在會場外高喊口號，並上演象徵「毒害茭白筍、飲用水」的行動劇，訴求捍衛水源安全。

廖志城指出，居民並非全面反對廢棄物掩埋設施，而是反對設置地點。該場址位於埔里重要水源地，地點明顯不適當，若發生汙染將難以承受。他強調，開發案地主台灣農林有限公司在全台仍有其他土地，理應能尋覓更合適地點。

立委馬文君表示，地方反對聲浪已相當明確，若業者仍執意推動，抗爭行動勢必擴大、強度也會升高。

反對團體提出2大訴求，要求允捷公司自行撤回申請案，並請南投縣政府依法拒審駁回。民代痛批業者漠視地方民意，送審的環評報告內容錯誤百出。

允捷公司蔡姓代表回應，目前非法濫倒廢棄物問題嚴重，合法掩埋場有其必要性，該案全程依法申請、依規辦理，也願意接受最嚴格監督，希望與地方取得雙贏。

南投縣環保局長李易書表示，環評委員決議，該案暫不進入第二階段環評，要求開發單位補強說明開發的重要性、需求性與合理性，並針對邊坡穩定、地質保護、地表水與地下水流向，及汙染滲透風險等疑慮，檢附更完整資料。另要求允捷公司須於埔里地區辦理3場以上公開說明會，3月15日前完成補正送件；縣府預計4月15日前續審第一階段環評。