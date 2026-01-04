星期評論／廚餘去化卡關 恐成台中城市治理破口

台灣各縣市在禁止廚餘養豬政策後，廚餘處理壓力大增，台中市廚餘問題持續升溫，除了清運費用上漲，議員發現社區亂倒廚餘水、違規委託養豬場回收等現象。原本立意良善的防疫與環保政策，在替代機制不足下，逐漸逼出灰色空間，竟讓廚餘去向成為城市治理的新破口。

台灣各縣市在禁止廚餘養豬政策後，廚餘處理壓力大增，主要問題是廚餘量激增、去化量能不足，導致部分縣市需仰賴焚化或掩埋，甚至處理費用飆漲。

台中市多名社區管委會私下坦言，廚餘清運費一年內上漲數倍已非個案，有的清運業者甚至直接退場。「不收了、收不起」成為常態。在成本與壓力雙重夾擊下，部分社區鋌而走險，將廚餘水直接倒入排水系統或私下找豬農處理，只求「不要出事、先撐過去」。

這些亂象，源自中央與地方廚餘政策「關門」的速度，遠快於替代方案「開門」，焚化爐不適合大量處理高含水率廚餘，堆肥與厭氧消化設施建置有限，民間清運業者又須承擔分類不確實、油水過多的風險，最終只能反映在價格上，甚至選擇退出市場。

其中，住宅型社區成為最脆弱的一環，清運費暴漲直接衝擊管理費，分類要求卻愈來愈嚴格，管委會在住戶配合度、清潔人力與預算之間左右為難，一旦找不到合法去向，違規行為便成為「被迫的選項」，也讓防疫與環保政策反而製造新的汙染與風險。

從制度面來看，廚餘既未完全納入一般垃圾的公共清運體系，又高度依賴民間市場，價格與量能缺乏穩定機制，環保局雖積極媒合，一路漲價在所難免；市府補助1萬戶各5000元購買廚餘機，只能治標。

學者指出，市府若僅加強取締，恐怕治標不治本，關鍵在於補齊制度缺口，包括建立社區型公共廚餘去化管道，提供穩定且可負擔的清運選項；加速投資厭氧消化、區域堆肥等設施，讓廚餘有實質出口；並在轉換期提供清運補助或差額補貼，降低社區鋌而走險的誘因。

廚餘陸續問題看似日常瑣事，卻牽動防疫、環保與基層治理的多重風險，對台中市而言，提供真正可行解方，是無法迴避的課題。